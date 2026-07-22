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22 июля, 01:23

Актёр Дмитрий Поднозов будет кремирован

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teatralnayaveshalka

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teatralnayaveshalka

Руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов будет кремирован. Об этом ТАСС рассказал сын актёра.

«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — сказал он.

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Напомним, Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет. В последние годы артист страдал от онкологического заболевания. В 2025 году у звезды «Тайн следствия» и «Мажора» выявили рак лёгких с метастазами в головной мозг. После этого его коллега Сергей Жигунов обратился к подписчикам и призвал помочь со срочным сбором средств на лечение артиста.

Дмитрий Поднозов — популярный актёр, известный своими ролями в фильмах и сериалах. Среди них: «Пророк. История Александра Пушкина», «Мажор», «Дyxless 2», «Тайны следствия», «Ледокол» и «Чернобыль». В 2018 году его работа в фильме «Сердце мира» принесла ему гран-при на фестивале «Кинотавр».

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