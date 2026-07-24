Цикорий вместо кофе и касторка на ночь: Какие советы блогеров действительно помогают похудеть, а какие опасны

Соцсети ежедневно подбрасывают новые «ленивые» способы похудения: одни блогеры предлагают заменить привычный латте цикорием, другие — пить воду с чиа, ужинать цитрусовым смузи или принимать касторку перед сном. Авторы подобных рецептов обещают почти мгновенный результат без строгих диет и изнурительных тренировок, однако за впечатляющим минусом на весах порой скрывается вовсе не потеря жира. Какие модные советы действительно могут помочь контролировать аппетит, а какие грозят обезвоживанием, проблемами с кишечником и другими неприятными последствиями — Life.ru разбирается в материале.

Цикорий вместо латте: действительно ли он снижает вес

Цикорий с молоком вместо латте: польза и вред популярного напитка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ahanov Michael

На смену кофе с сиропами и сливками в социальных сетях пришёл новый напиток для худеющих — цикорий. Блогеры смешивают его с обычным или растительным молоком, добавляют корицу, мёд и какао, а затем уверяют подписчиков, что такой «полезный латте» способен избавить от нескольких лишних килограммов всего за месяц. Тренд стал настолько популярным, что напитки на основе цикория начали появляться даже в меню заведений. Сам по себе цикорий действительно может оказаться полезным дополнением к рациону. В его корне содержится инулин — разновидность пищевых волокон.

Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому человеку может быть проще контролировать аппетит и не переедать. Однако напрямую жир напиток не сжигает, а заметное снижение веса возможно лишь в том случае, если организм тратит больше энергии, чем получает с пищей. Более того, способность уменьшать чувство голода нельзя назвать уникальным свойством цикория. Аналогичным образом могут работать другие продукты с высоким содержанием клетчатки, а также бобовые, семена тыквы, зелёный чай и некоторые специи.

Вода с семенами чиа: сытный перекус или очередное чудо-средство

Полезны ли семена чиа и почему блогеры худеют на них? Фото © Shutterstock / FOTODOM / mchin

Ещё один популярный рецепт предлагает готовить из замоченных семян чиа, воды, лимона и ложки мёда. Попадая в жидкость, семена набухают и превращаются в густую массу. Благодаря большому количеству пищевых волокон такой напиток действительно может ненадолго продлить чувство сытости и помочь сократить размер следующей порции.

Однако семена чиа не обладают способностью самостоятельно расщеплять жировые отложения. Более того, они довольно калорийны, поэтому принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Если добавить напиток к привычному рациону, не уменьшая калорийность других приёмов пищи, вес может вообще не измениться. Мёд в рецепте тоже нельзя считать исключительно «здоровой» добавкой, поскольку он содержит простые сахара и увеличивает энергетическую ценность напитка. Поэтому вода с чиа может стать частью сбалансированного меню, но не компенсирует регулярное переедание, недостаток движения и избыток калорий. Кстати, будьте внимательны, для успешного усвоения семена нужно замачивать более чем на 8 часов. В противном случае они могут разбухнуть прямо в организме!

Смузи вместо ужина: почему жир ночью не «горит»

Почему замена ужина фруктовым смузи может привести к перееданию? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ingrid Balabanova

Апельсин, имбирь, лимонный сок и вода — из этих ингредиентов блогеры предлагают готовить так называемый жиросжигающий коктейль. Его советуют пить вместо ужина, обещая, что ночью обмен веществ ускорится, а лишние сантиметры начнут исчезать сами собой. На деле снижение веса при таком режиме объясняется гораздо проще: человек пропускает полноценный приём пищи и получает меньше калорий. Ни цитрусовые, ни имбирь не способны запустить отдельный процесс ночного сжигания жира.

Периодически лёгкий ужин действительно может помочь снизить общую калорийность рациона. Но если постоянно заменять еду водой с фруктами, быстро появятся сильный голод, раздражительность и риск переедания на следующий день. В напитке также практически нет белка и мало питательных веществ, необходимых для полноценного приёма пищи. Гораздо надёжнее не отказываться от ужина полностью, а постепенно уменьшать порцию и составлять её из белка, овощей и небольшого количества сложных углеводов. Так вероятность ночного похода к холодильнику или последующего срыва будет значительно ниже.

Касторовое масло на ночь: почему весы показывают минус

Чем опасно применение слабительных средств для быстрого похудения и почему касторовое масло не поможет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valentyn Volkov

Самым странным способом похудеть можно назвать лайфхак с касторовым маслом. Авторы роликов советуют выпить столовую ложку масла через несколько часов после ужина и запить её водой с лимоном. Утром весы якобы должны показать потерю двух-трёх килограммов. Касторовое масло обладает выраженным слабительным действием, поэтому цифра на весах может временно уменьшиться из-за опорожнения кишечника и потери жидкости. На жировые запасы этот процесс никак не влияет, а вес вскоре возвращается. Более того, подобная «чистка» способна вызвать диарею, тошноту, болезненные спазмы, обезвоживание и нарушение электролитного баланса. В медицинских целях слабительные применяют по показаниям, а не как способ изменить фигуру. А о том, правда ли, что чипсы вызывают рак, мы писали в отдельном материале.

Жидкий хлорофилл: «зелёный детокс» без доказанного результата

Жидкий хлорофилл для похудения: правда и мифы о модной добавке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yanishevska

Несколько месяцев назад социальные сети заполонили стаканы с изумрудно-зелёной водой. Жидкому хлорофиллу приписывали способность подавлять аппетит, очищать кожу, укреплять волосы, выводить токсины и ускорять похудение. Однако убедительных доказательств такого удивительного воздействия пока нет... Исследования влияния добавок с хлорофиллом на массу тела немногочисленны, а их результаты нельзя считать достаточными для точных выводов. Не подтверждено и обещание «детокса», поскольку очищением организма ежедневно занимаются печень, почки, кишечник и лёгкие, а специальный напиток запустить этот процесс не способен. Добавка также может вызвать расстройство пищеварения и взаимодействовать с некоторыми препаратами. Поэтому воспринимать хлорофилл как безобидную зелёную воду и самостоятельно назначать его себе не стоит.

Кабачковые спагетти: один из самых разумных советов

Чем заменить обычные макароны и снизить потребление калорий? Фото © Shutterstock / FOTODOM / monicafrunza

На фоне опасных чисток и чудодейственных напитков идея заменить часть обычных макарон кабачковыми выглядит вполне здраво. Для этого цукини нарезают длинными тонкими полосками, слегка обжаривают или оставляют практически сырыми, а затем добавляют соус, томаты, индейку либо креветки. Такое блюдо обычно содержит меньше калорий и больше овощей, чем традиционная паста. Однако и здесь результат зависит от дополнительных ингредиентов. Большое количество масла, авокадо, сыра и песто может превратить лёгкий ужин в весьма калорийный.

Полностью отказываться от обычных макарон при этом не обязательно. Паста сама по себе не мешает снижению веса, если вписывается в общую калорийность рациона. Кабачковая версия просто позволяет увеличить объём порции за счёт овощей.

Можно ли вообще похудеть по рецептам из соцсетей?

Похудение по советам из соцсетей: какие эксперименты могут навредить здоровью? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Некоторые популярные советы действительно помогают меньше есть, поскольку клетчатка продлевает насыщение, овощи позволяют сократить калорийность блюда, а несладкий цикорий может стать заменой кофейному коктейлю. Но ни один отдельный продукт не заставляет организм сжигать жир независимо от всего остального рациона.

Реальное снижение веса происходит постепенно и требует умеренного дефицита калорий, достаточного количества белка и клетчатки, физической активности, сна и устойчивого режима питания. Чем более впечатляющий результат обещает интернет-рецепт за одну ночь или неделю, тем выше вероятность, что речь идёт не о потере жира, а о голодании, опорожнении кишечника либо обезвоживании.

Как пишет «Вечерняя Москва», даже полезный цикорий способен лишь помочь человеку не переедать, но не заменить комплексную заботу о здоровье. Поэтому оценивать советы блогеров лучше не по эффектным фотографиям «до и после», а по их безопасности и способности превратиться в привычку, которой можно придерживаться без вреда для организма. Кстати, недавно девушка заявила, что смогла похудеть, целый месяц питаясь одной шаурмой. Life.ru рассказал, почему красивые цифры после такого эксперимента не должны вводить в заблуждение и чем на самом деле грозит популярная монодиета!