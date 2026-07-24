Тест: Где снимали «заграницу» в СССР? Только заядлый советский киноман ответит на все 7 вопросов безошибочно!
Советские режиссёры мастерски превращали знакомые улицы в декорации далёких стран. Но сможете ли вы разглядеть под иностранными вывесками настоящие места съёмок? Какой город играл Париж, а какой Лондон? Только знаток осилит все 7 вопросов!
Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай и др.
Зрители верили, что герои советских фильмов гуляют по европейским столицам, отдыхают на заграничных курортах и путешествуют по далёким континентам. Но за убедительной картинкой нередко скрывалась магия кино: художники меняли вывески, декораторы преображали фасады, а операторы выбирали ракурсы, способные сделать привычную улицу совершенно неузнаваемой. Узнаете дублёра Стамбула и Буэнос-Айреса или сдадитесь на втором же вопросе?
Если жизнь не слишком сладка, пройдите тест и угадайте советские фильмы по кадрам с тортами! А также проверьте, сможете ли вы узнать картину СССР по дому главного героя? И, наконец, ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какой чеховской усадьбе вы проведёте лето!