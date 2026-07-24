Тест: Где снимали «заграницу» в СССР? Только заядлый советский киноман ответит на все 7 вопросов безошибочно!

Зрители верили, что герои советских фильмов гуляют по европейским столицам, отдыхают на заграничных курортах и путешествуют по далёким континентам. Но за убедительной картинкой нередко скрывалась магия кино: художники меняли вывески, декораторы преображали фасады, а операторы выбирали ракурсы, способные сделать привычную улицу совершенно неузнаваемой. Узнаете дублёра Стамбула и Буэнос-Айреса или сдадитесь на втором же вопросе?