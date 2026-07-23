Тест: Только люди с советскими паспортами смогут узнать все 7 настолок по детали!

Коробки с настольными играми в СССР нередко переходили от старших детей к младшим, а потерянные фишки заменяли пуговицами, монетами и деталями от других наборов. Одни игры проверяли знания, другие позволяли почувствовать себя гонщиком, хоккеистом или космонавтом, но почти каждая могла занять всю семью на несколько часов. Мы спрятали названия и оставили только по одному узнаваемому фрагменту. Посмотрим, какие игры вы вспомните без подсказок!