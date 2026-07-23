Тест: Только люди с советскими паспортами смогут узнать все 7 настолок по детали!
До появления компьютеров и смартфонов дети часами гоняли фишки по картонным полям, крутили пластмассовые рули и искали нужные буквы. Но сможете ли вы сегодня узнать любимые советские настольные игры, если увидите лишь маленькую деталь?
Обложка © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Владимир Тарабащук, с использованием Nano Banana AI
Коробки с настольными играми в СССР нередко переходили от старших детей к младшим, а потерянные фишки заменяли пуговицами, монетами и деталями от других наборов. Одни игры проверяли знания, другие позволяли почувствовать себя гонщиком, хоккеистом или космонавтом, но почти каждая могла занять всю семью на несколько часов. Мы спрятали названия и оставили только по одному узнаваемому фрагменту. Посмотрим, какие игры вы вспомните без подсказок!
Чемпионат мира по футболу закончился, и теперь можно пройти тест и угадать сборную по прозвищу! Проголодались? Попробуйте догадаться о калорийности ваших любимых блюд, справитесь со всеми? Продолжим ностальгировать по СССР, только на этот раз узнайте фильмы по кадру с тортом!