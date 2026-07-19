Тест: Сможете определить фильм с Василием Ливановым по одному кадру? Но Шерлока Холмса тут не будет!

Узнаваемый хрипловатый голос и образ британского сыщика принесли Василию Ливанову всенародную любовь, однако его фильмография одним Шерлоком Холмсом далеко не ограничивается. За свою карьеру артист кем только не успел побывать. Одни из этих картин регулярно показывают по телевидению, другие сегодня помнят лишь преданные поклонники советского кино. В день рождения Василия Ливанова предлагаем проверить, сможете ли вы узнать семь его киноработ по одному кадру. Осторожно: некоторые вопросы заставят как следует покопаться в памяти!