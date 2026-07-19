Тест: Сможете определить фильм с Василием Ливановым по одному кадру? Но Шерлока Холмса тут не будет!
Для миллионов зрителей Василий Ливанов навсегда остался лучшим Шерлоком Холмсом. Но 19 июля, в день рождения актёра, Life.ru предлагает вспомнить его другие яркие образы. Узнаете все семь?
Обложка © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссёр Игорь Масленников и др.
Узнаваемый хрипловатый голос и образ британского сыщика принесли Василию Ливанову всенародную любовь, однако его фильмография одним Шерлоком Холмсом далеко не ограничивается. За свою карьеру артист кем только не успел побывать. Одни из этих картин регулярно показывают по телевидению, другие сегодня помнят лишь преданные поклонники советского кино. В день рождения Василия Ливанова предлагаем проверить, сможете ли вы узнать семь его киноработ по одному кадру. Осторожно: некоторые вопросы заставят как следует покопаться в памяти!
Продолжим угадывать советские фильмы, только на этот раз узнать их надо по эмодзи! А также вспомните любимую анимацию и попробуйте определить мультфильмы по кадру с змеёй. Проверьте, сможете ли вы разгадать 7 ребусов про СССР или сдадитесь уже на втором?