Тест: Узнайте фильм СССР по ребусу из эмодзи, но только ценитель советского кино наберёт 8/8!
17 июля отмечается Всемирный день эмодзи! Этими смайликами можно передать целую историю без единого слова. Но получится ли с их помощью зашифровать названия классики советского кино? Посмотрите на цепочки эмодзи и попробуйте понять, о каком фильме идёт речь!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото. © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов © magnific / coolvector
17 июля отмечается Всемирный день эмодзи! С их помощью можно признаться в любви, рассказать о путешествии или пересказать сюжет любимого фильма. Мы решили проверить, получится ли у вас расшифровать классику советского кино по нескольким значкам. В каждой цепочке спрятаны герои, предметы и события из культовых картин. Справитесь со всеми вопросами?
Проверьте, сможете ли вы разгадать 7 ребусов про СССР или сдадитесь уже на втором? Сладкоежки, объединяйтесь и отгадывайте фильм по кадру с шоколадом и конфетами! И, наконец, вспомните Нонну Мордюкову и узнайте картины с её участием по цитате!