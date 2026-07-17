Тест: Узнайте фильм СССР по ребусу из эмодзи, но только ценитель советского кино наберёт 8/8!

17 июля отмечается Всемирный день эмодзи! С их помощью можно признаться в любви, рассказать о путешествии или пересказать сюжет любимого фильма. Мы решили проверить, получится ли у вас расшифровать классику советского кино по нескольким значкам. В каждой цепочке спрятаны герои, предметы и события из культовых картин. Справитесь со всеми вопросами?