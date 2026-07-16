Тест: Узнаете советский мультфильм по одной лишь змее? Даже знатоки СССР ошибаются на 4-м вопросе!
16 июля отмечается Всемирный день змеи — отличный повод вспомнить самых шипящих и коварных героев советской анимации. Сможете узнать любимый мультфильм всего по одной змее и набрать 6 из 6 без единой подсказки?
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Змеи в советских мультфильмах были и мудрыми, и коварными, и даже забавными. 16 июля, во Всемирный день змеи, проверьте, насколько хорошо вы помните любимую анимацию детства. Перед вами шесть известных мультфильмов, в которых появляются удавы, кобры, питоны и другие ползучие герои. Ваша задача проста только на первый взгляд: взглянуть на кадр и понять, из какого именно советского мультфильма эта змея. Справитесь со всеми шестью вопросами без единой ошибки?
А как хорошо вы знаете советское кино? Проверьте, сможете ли найти лишнего актёра среди 4? И испытайте свою логику: разгадайте 7 ребусов на тематику СССР! А также узнайте, каким Шерлоком Холмсом вы бы были: Ливанова, Камбербэтча или Дауни-младшего?