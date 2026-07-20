Тест: Только советский кондитер с 1 раза узнает фильмы по кадру с тортом! Осилите все 6 вопросов?
В Международный день торта, 20 июля, угадайте советский фильм по кадру со сладким угощением! И пусть вас не запутают кремовые розочки и шоколадная глазурь. Заваривайте чай, напрягайте память и проверяйте себя на знание самых вкусных кадров!
Обложка © Кадр из фильма «Говорящая обезьяна», режиссёр и сценарист Георгий Овчаренко
20 июля отмечается Международный день торта — отличный повод забыть о калориях и вспомнить любимые советские фильмы! В них десерты не просто украшали праздничные столы, но и становились частью запоминающихся, забавных, а порой и совершенно безумных сцен. Мы собрали шесть кадров с тортами: попробуйте узнать картину, не отвлекаясь на кремовые розочки и другие аппетитные детали!
Чемпионат мира по футболу закончился, и теперь можно пройти тест и угадать сборную по прозвищу! А также попробуйте узнать фильмы с Василием Ливановым по кадру, но будьте внимательны — Шерлока Холмса там не будет. Ну и наконец, попробуйте догадаться, о какой кинокартине СССР идёт речь, по ребусу с эмодзи!