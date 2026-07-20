Тест: Только советский кондитер с 1 раза узнает фильмы по кадру с тортом! Осилите все 6 вопросов?

20 июля отмечается Международный день торта — отличный повод забыть о калориях и вспомнить любимые советские фильмы! В них десерты не просто украшали праздничные столы, но и становились частью запоминающихся, забавных, а порой и совершенно безумных сцен. Мы собрали шесть кадров с тортами: попробуйте узнать картину, не отвлекаясь на кремовые розочки и другие аппетитные детали!