Тест: Кто такие «Красная фурия» и «Альбиселесте»? Слабо угадать 11 футбольных сборных по их прозвищам

На крупных футбольных турнирах национальные команды редко обходятся без неофициальных имён. Одни прозвища появились больше ста лет назад, другие придумали журналисты или болельщики, а некоторые со временем превратились в полноценные бренды. Их печатают на шарфах, скандируют на стадионах и используют спортивные комментаторы. При этом звучное название далеко не всегда позволяет сразу понять, о какой стране идёт речь. Мы собрали 11 известных прозвищ футбольных сборных со всего мира. Попробуйте определить их обладателей, не заглядывая в поисковик и не спрашивая подсказку у друзей! Всё, что нужно знать перед финалом ЧМ-2026 Испания — Аргентина: время начала, составы, статистика команд, главные интриги и прогноз — читайте в большом разборе Life.ru.