Тест: Кто такие «Красная фурия» и «Альбиселесте»? Слабо угадать 11 футбольных сборных по их прозвищам
Узнать сборную по флагу или цвету формы сможет каждый. А что насчёт прозвищ, которые годами звучат с трибун и в трансляциях? Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в командах мира, ответив на 11 вопросов!
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На крупных футбольных турнирах национальные команды редко обходятся без неофициальных имён. Одни прозвища появились больше ста лет назад, другие придумали журналисты или болельщики, а некоторые со временем превратились в полноценные бренды. Их печатают на шарфах, скандируют на стадионах и используют спортивные комментаторы. При этом звучное название далеко не всегда позволяет сразу понять, о какой стране идёт речь. Мы собрали 11 известных прозвищ футбольных сборных со всего мира. Попробуйте определить их обладателей, не заглядывая в поисковик и не спрашивая подсказку у друзей! Всё, что нужно знать перед финалом ЧМ-2026 Испания — Аргентина: время начала, составы, статистика команд, главные интриги и прогноз — читайте в большом разборе Life.ru.
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