Все любители футбола помнят знаменитого осьминога Пауля — подводного оракула, который предсказывал итоги матчей во время Евро-2008 и ЧМ- 2010. В канун финала Чемпионата мира — 2026 Life.ru нашёл оракула в России — среди знаменитых кошек театра Куклачёва.

Нашим предсказателем стала кошка Вижа. У Вижи непростая судьба: она прошла путь от беспризорницы в зоне боевых действий до артистки лучшего кошачьего театра. Что же предсказала пушистая гадалка — скорее смотрите в видео:

Вижа вместе с двумя другими котиками — Глушей и Холли — была спасена из зоны спецоперации. Военные нашли пушистиков в местах ожесточённых боёв. Животных вывозили с передовой с риском для жизни — одну из кошек, Холли, эвакуировали на бронетранспортёре. Сейчас они прошли реабилитацию и начали служить в театре Куклачёва. Подробнее о кошке Виже и её друзьях читайте на Life.ru. А все главные новости о финале ЧМ-2026 собрали для вас здесь.