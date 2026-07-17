Испания — Аргентина: расклад перед финалом ЧМ-2026

Испания и Аргентина всё-таки выяснят, кто сильнее. Весной чемпионы Европы и Южной Америки должны были встретиться в Финалиссиме, однако матч отменили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Теперь команды сойдутся на куда более высокой ставке — 19 июля они разыграют Кубок мира.

Финал уже называют противостоянием двух футбольных эпох. 39-летний Лионель Месси может второй раз подряд привести Аргентину к чемпионству, а на другом фланге появится 19-летний Ламин Ямаль — новая звезда испанской сборной и воспитанник той же «Барселоны», в которой аргентинец стал легендой.

Но предстоящая встреча — не только дуэль двух главных звёзд. Испания подходит к финалу с серией из 37 матчей без поражений в основное и дополнительное время. Аргентина выиграла все семь встреч на нынешнем турнире и сохранила большую часть команды, которая четыре года назад взяла Кубок мира в Катаре.

Когда и где пройдёт финал ЧМ-2026

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Фото © Baptiste Fernandez/IconSport-FR via ZUMA Press

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. ФИФА использует для арены турнирное название «Нью-Йорк Нью-Джерси». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнётся в 20:30, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным судьёй назначен словенский арбитр Славко Винчич.

Кратко о финале:

Дата: 19 июля 2026 года

Начало матча: 22:00 мск

Стадион: «Метлайф», Ист-Ратерфорд

Трансляция: «Матч ТВ»

Судья: Славко Винчич

Соперники: Испания — Аргентина

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало матча — в 22:00 мск. Инфографика © Life.ru

Финал, который должен был состояться раньше

Испания выиграла чемпионат Европы — 2024, а Аргентина в том же году стала обладателем Кубка Америки. По традиции победители двух турниров должны были встретиться в Финалиссиме — матче за трофей между сильнейшими сборными Европы и Южной Америки.

Игру планировали провести 27 марта 2026 года в Катаре, но в итоге отменили. Организаторы рассматривали альтернативные площадки и другие даты, однако договориться не удалось. Таким образом, первый матч Испании и Аргентины за восемь лет состоится сразу в финале чемпионата мира.

Символично и то, что на поле выйдут действующие чемпионы двух континентов. Испания защищает статус сильнейшей сборной Европы, Аргентина — одновременно титулы чемпиона мира и победителя Кубка Америки.

Испания не слишком ярко начала турнир, сыграв вничью с Кабо-Верде, но затем стала одной из самых стабильных команд чемпионата. В плей-офф испанцы последовательно победили Австрию — 3:0, Португалию — 1:0, Бельгию — 2:1 и Францию — 2:0.

В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте практически лишила французов их главного оружия — быстрых переходов из обороны в атаку. Микель Оярсабаль открыл счёт с пенальти, а Педро Порро забил второй мяч после комбинации с Дани Ольмо. Килиан Мбаппе и другие звёзды французской атаки долгое время не могли создать у ворот Унаи Симона практически ничего опасного.

Испания вышла в финал ЧМ-2026, победив сборную Франции со счётом 2:0. Фото © Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire

За семь матчей Испания забила 13 голов и пропустила всего один. Пять мячей записал на свой счёт Оярсабаль. Команда не обязательно устраивает разгромы, но умеет быстро забирать матч под контроль и почти не позволяет сопернику создавать моменты.

Финал станет для испанцев лишь вторым в истории. В 2010 году сборная впервые выиграла чемпионат мира, победив Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

Аргентина начала защиту титула с трёх побед на групповом этапе, однако в плей-офф спокойная жизнь для команды Лионеля Скалони закончилась. Уже в первом раунде на выбывание аргентинцам понадобилось дополнительное время, чтобы пройти Кабо-Верде. Затем последовали тяжёлые матчи с Египтом, Швейцарией и Англией.

В полуфинале Англия долгое время сдерживала аргентинскую атаку и вышла вперёд после перерыва. Но концовка снова превратилась в вечер Месси. Капитан сделал две результативные передачи, а его партнёры перевернули матч и победили со счётом 2:1.

Аргентина обыграла Англию в полуфинале и получила шанс защитить титул чемпиона мира. Фото © IMAGO/VCG

Аргентина забила на турнире 19 мячей — больше всех участников чемпионата. Месси отличился восемь раз и сделал четыре результативные передачи, приняв непосредственное участие в большей части голов своей команды.

При этом аргентинцы пропускают заметно чаще испанцев. Они не всегда контролируют игру, зато уже неоднократно доказывали, что способны спасаться в концовках, терпеть давление и превращать один эпизод в победный гол.

Месси против Ямаля: встреча двух футбольных эпох

Главная афиша финала родилась почти 19 лет назад. В 2007 году молодой Месси участвовал в благотворительной фотосессии вместе с несколькими семьями из Каталонии. На одном из снимков аргентинец купает младенца — этим ребёнком оказался Ламин Ямаль.

Тогда никто не мог представить, что спустя годы они встретятся в финале чемпионата мира. Месси стал одним из величайших футболистов в истории, а Ямаль — главной молодой звездой «Барселоны» и сборной Испании.

Разница между игроками составляет 20 лет. Для Месси матч может стать последней игрой на чемпионатах мира, тогда как карьера Ямаля на крупнейшем турнире только начинается.

Их роли при этом сильно отличаются. Аргентина строит вокруг Месси значительную часть атак: он опускается за мячом, ищет передачи между линиями и решает ключевые эпизоды. Ямаль даёт Испании ширину, обостряет с правого фланга и заставляет соперника постоянно держать рядом с ним двух защитников.

Главное противостояние финала: контроль против хаоса

Испании выгоден спокойный и предсказуемый матч. Родри, Фабиан Руис и Дани Ольмо будут стараться подолгу владеть мячом, растягивать аргентинскую оборону и не позволять сопернику разбегаться после перехватов.

Аргентина, напротив, уже показала, что чувствует себя комфортно в эмоциональных и рваных матчах. Команда Скалони может отдать сопернику территорию, пережить неудачный отрезок, а затем изменить всё одним стандартом, передачей Месси или рывком Хулиана Альвареса.

Испанская оборона пропустила на чемпионате только однажды, но ей ещё не приходилось иметь дело с атакой, которая так хорошо использует хаос. Аргентина регулярно допускает моменты у своих ворот, зато намного опаснее соперника в ситуациях, когда игра теряет структуру.

Дополнительным фактором могут стать условия на стадионе. Во время турнира футболисты и тренеры жаловались на качество поля в Нью-Джерси. Ожидаются также жара и высокая влажность, а в регионе сохранялись опасения из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Всё это может осложнить привычную комбинационную игру Испании.

Скалони против де ла Фуэнте: ученик встретится с преподавателем

Необычная история связывает и главных тренеров финалистов. Почти десять лет назад Лионель Скалони проходил обучение на тренерских курсах Федерации футбола Испании, где одним из его преподавателей был Луис де ла Фуэнте.

Теперь ученик и преподаватель встретятся в главном матче мирового футбола. Де ла Фуэнте может принести Испании второй Кубок мира, а Скалони — привести Аргентину ко второму чемпионству подряд.

В случае победы Аргентина станет первой сборной с 1962 года, сумевшей защитить титул чемпиона мира. Последний раз два турнира подряд выигрывала Бразилия — в 1958 и 1962 годах.

Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте встретятся в главном тренерском противостоянии финала ЧМ-2026. Фото © AP Photo/Jacob Kupferman и © Zuma\TASS

Серия Испании против чемпионского опыта Аргентины

Испания не проигрывает в основное или дополнительное время уже 37 матчей. Серия началась после поражения от Колумбии в марте 2024 года. По её ходу испанцы побеждали Францию, Англию, Германию, Италию и Португалию.

При этом полностью непобедимой серию назвать нельзя: в финале Лиги наций — 2025 Испания уступила Португалии в серии пенальти. Тем не менее 37 матчей без поражений непосредственно на поле повторяют лучший показатель среди европейских сборных.

Аргентина подходит к финалу с серией из 14 побед. Кроме того, 17 из 26 футболистов нынешней заявки участвовали в победном чемпионате мира — 2022. У команды Скалони гораздо больше опыта матчей, в которых цена любой ошибки становится максимальной.

Сыграют ли Ямаль и Порро в финале

После победы над Францией Ламин Ямаль и Педро Порро тренировались отдельно от основной команды. Испанская федерация объяснила индивидуальную работу управлением нагрузкой и мерами предосторожности.

У Порро диагностировали небольшое повреждение задней поверхности бедра, Ямаль испытывал боли и дискомфорт после жёсткого полуфинала. В сборной Испании ожидают, что оба футболиста смогут выйти на поле в финале.

Официальные стартовые составы станут известны примерно за час до начала матча.

Ориентировочный состав Испании: Унаи Симон — Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья — Родри, Фабиан Руис, Алекс Баэна — Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль.

Ориентировочный состав Аргентины: Эмилиано Мартинес — Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико — Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес — Лионель Месси, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне.

История встреч Испании и Аргентины

На чемпионатах мира команды играли друг против друга только однажды. В 1966 году Аргентина победила Испанию со счётом 2:1 на групповом этапе.

Последняя очная встреча состоялась в марте 2018 года и завершилась разгромом Аргентины — 6:1. До этого команды обменялись победами в товарищеских матчах: Испания выиграла 2:1 в 2009 году, Аргентина ответила результатом 4:1 в 2010-м.

Однако те результаты почти ничего не говорят о нынешнем раскладе. Составы обеих сборных серьёзно изменились, а последний официальный матч между ними прошёл 60 лет назад.

Кто фаворит финала ЧМ-2026

Небольшое преимущество перед игрой можно отдать Испании. Команда де ла Фуэнте лучше контролирует ход матчей, почти не допускает моментов у своих ворот и прошла очень сложный отрезок сетки, победив Португалию, Бельгию и Францию.

Но Аргентина — крайне неудобный соперник для команды, которая привыкла действовать по чёткому плану. Чемпионы мира умеют терпеть, провоцировать ошибки и прибавлять тогда, когда соперник уже считает, что контролирует ситуацию.

Ключевым станет первый гол. Если Испания поведёт в счёте, она сможет лишить Аргентину пространства и растянуть её оборону. Если первыми забьют аргентинцы, испанцам придётся раскрыться и чаще рисковать, создавая идеальные условия для Месси и Альвареса.

Прогноз Life.ru: Испания будет больше владеть мячом и создавать давление через фланги, но Аргентина получит достаточно возможностей в быстрых атаках и на стандартах. Основное время может завершиться со счётом 1:1, а судьба Кубка решится в дополнительное время или серии пенальти.

Где смотреть финал Испания — Аргентина

Кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026?

За Кубок мира поспорят сборные Испании и Аргентины. Испанцы победили в полуфинале Францию — 2:0, аргентинцы обыграли Англию — 2:1.

Когда пройдёт финал ЧМ-2026?

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года.

Во сколько начнётся финал ЧМ-2026?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Где состоится матч Испания — Аргентина?

Финал пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Где смотреть финал чемпионата мира в России?

Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнётся в 20:30 мск.

Кто считается фаворитом финала?

Небольшим фаворитом выглядит Испания благодаря надёжной обороне и серии из 37 матчей без поражений в основное и дополнительное время. Аргентина превосходит соперника по результативности и обладает значительно большим опытом решающих матчей.

Кто будет судить финал?

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.