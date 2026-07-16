«Мы проиграли из-за тебя»: Французы затравили единственного белого футболиста после поражения на ЧМ
Защитник Динь подвергся расистским оскорблениям после поражения Франции на ЧМ
Обложка © ТАСС/EPA/PETER POWELL
Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся волне оскорблений в соцсетях после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Часть пользователей возложила на футболиста ответственность за вылет команды и оставила в его адрес расистские сообщения из-за белого цвета кожи.
«Грёбаный мудак, ты единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя; я не хочу, чтобы в сборной Франции были ещё белые; уберите этого белого парня из моего клуба», — писали комментаторы в соцсетях.
Полуфинальная встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 2:0. Одним из ключевых эпизодов матча стал момент на 20-й минуте. Пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, Динь не заметил оказавшегося позади Ламина Ямаля и попал по сопернику. После нарушения арбитр назначил пенальти.
Сразу после финального свистка страницы защитника в социальных сетях заполнили оскорбительные комментарии. Некоторые болельщики обвиняли его в поражении, а часть сообщений содержала расистские высказывания, связанные с цветом кожи.
Диню 32 года, он выступает за английскую «Астон Виллу». Защитник был единственным игроком с белым цветом кожи в стартовом составе сборной Франции в полуфинальном матче ЧМ.
Ранее сообщалось, что поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира привело к массовым задержаниям болельщиков. Только в Париже в полицейские участки доставили 141 человека. Большинство инцидентов было связано с использованием пиротехники, которую некоторые фанаты запускали в сторону сотрудников правоохранительных органов.
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