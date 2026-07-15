Мбаппе — о причине поражения Франции: План сломался ещё до финала

Французская сборная не смогла реализовать задуманную тактику в полуфинальной встрече чемпионата мира с Испанией. Капитан команды Килиан Мбаппе признал, что футболисты допустили ошибки и не показали необходимый уровень игры. Его комментарий приводит телеканал ESPN.

Испания стала победителем полуфинала, обыграв французскую команду со счётом 2:0. Решающий вклад в результат внесли Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, забивший на 58-й минуте.

«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь», — сказал он.

По словам Мбаппе, французские футболисты планировали активно прессинговать соперника, чтобы не позволить ему спокойно контролировать мяч и навязывать привычный темп. Однако этот замысел не сработал. Нападающий отметил, что испанцы сыграли в своём стиле, сохранили контроль над ходом матча и смогли воспользоваться ошибками французов.

Капитан сборной Франции также указал на проблемы с действиями после перехватов. Даже когда команде удавалось отбирать мяч, первые передачи и обработки часто не позволяли развить атаку.

«Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания были недостаточно хороши. Это приводит к поражению. Это огромное разочарование», — отметил он.

Мбаппе добавил, что при объективной оценке ситуации Франции не хватило необходимых условий для выхода в финал турнира. Второй полуфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Англией состоится 15 июля. Победитель этой встречи сыграет в финале, который запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, что после вылета сборной Франции с чемпионата мира 2026 года президент страны Эмманюэль Макрон прокомментировал результат команды. Французский лидер поздравил Испанию с выходом в финальную стадию турнира, а также поблагодарил национальную сборную за выступление.