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15 июля, 01:31

Макрон поздравил Испанию с финалом ЧМ-2026 после поражения Франции

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон подвёл итоги выступления сборной на чемпионате мира 2026 года. Политик лично поздравил команду Испании с выходом в решающий матч турнира.

«Поздравляю Испанию с выходом в следующий этап. Спасибо «синим» за то, что с такой самоотдачей защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение дается тяжело, но эта команда молода, и у неё блестящее будущее», написал Макрон в социальной сети X.

Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ
Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ

Команда Луиса де ла Фуэнте первой оформила путёвку в финал мундиаля. Испанские футболисты уверенно обыграли французов в полуфинале. Итоговый счёт матча составил 2:0. На 22-й минуте Микель Оярсабаль точно пробил с пенальти. Во втором тайме Педро Порро закрепил успех своей команды на 58-й минуте.

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Лия Мурадьян
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