Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года заявил, что у него остались вопросы к работе судейской бригады. При этом специалист признал, что французская команда уступила сопернику по игре.

По словам Дешама, некоторые решения арбитра Ивана Бартона из Сальвадора вызывали сомнения, хотя он не стал связывать с ними итоговый результат встречи.

«Я задаю вопрос, на который не собираюсь отвечать: «Достаточно ли хорош этот судья, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?» Я говорю это не потому, что мы проиграли сегодня, но были определённые ситуации... Часто неблагоприятные и для нас», — сказал Дешам.

Наставник французской сборной отметил, что футболисты тяжело переживают поражение, однако подчеркнул: главной причиной стала игра самой команды.

«Игроки опустошены. Но мы должны признать, что сегодня в техническом плане были ниже своего обычного уровня. Испания контролировала ход встречи, и в первую очередь мы сами виноваты в таком результате», — сказал Дешам.

Сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2 и завершила борьбу за титул. Теперь французам предстоит матч за третье место чемпионата мира.