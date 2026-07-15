Романо: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Смена тренера произойдёт после окончания мирового первенства, где французская команда завершила выступление в полуфинале, уступив Испании со счётом 0:2. Теперь «трёхцветным» предстоит матч за третье место.

Нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ранее объявил, что покинет свой пост после завершения турнира. Он руководит национальной командой с 2012 года, приведя её к победе на чемпионате мира 2018 года и серебряным медалям мундиаля-2022.

Для 54-летнего Зидана это станет первой работой после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. Француз дважды возглавлял испанский клуб и за это время три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.