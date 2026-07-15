Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 21:55

Романо: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира

Зинедин Зидан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zidane

Зинедин Зидан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zidane

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Смена тренера произойдёт после окончания мирового первенства, где французская команда завершила выступление в полуфинале, уступив Испании со счётом 0:2. Теперь «трёхцветным» предстоит матч за третье место.

Нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ранее объявил, что покинет свой пост после завершения турнира. Он руководит национальной командой с 2012 года, приведя её к победе на чемпионате мира 2018 года и серебряным медалям мундиаля-2022.

Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной
Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной

Для 54-летнего Зидана это станет первой работой после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. Француз дважды возглавлял испанский клуб и за это время три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Зинедин Зидан
  • Сборная Франции по футболу
  • Дидье Дешам
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar