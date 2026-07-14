Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству матчей в качестве наставника национальной команды. Историческое достижение француз оформил в полуфинальной встрече мирового первенства против Испании, которая проходит в Арлингтоне (штат Техас, США).

Для Дешама этот матч стал 26-м на чемпионатах мира в роли главного тренера. По этому показателю он обошёл бывшего наставника сборной ФРГ Хельмута Шёна, который ранее удерживал рекорд.

57-летний специалист руководит французской национальной командой с 2012 года. За это время он привёл «трёхцветных» к победе на чемпионате мира 2018 года, выиграл Лигу наций, а также завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2022 года.

Ранее Life.ru писал, что Дешам установил рекорд по числу побед в матчах плей-офф чемпионатов мира. Это последний крупный турнир тренера во главе сборной Франции. Ранее специалист подтвердил, что покинет пост главного тренера национальной команды после завершения ЧМ-2026.