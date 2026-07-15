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15 июля, 00:32

Испания повторила рекорд Италии по продолжительности беспроигрышной серии

Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Победа над сборной Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года позволила испанской национальной команде повторить рекорд Италии по самой длинной беспроигрышной серии в официальных матчах.

После успеха со счётом 2:0 испанцы довели свою серию без поражений до 37 встреч. За это время команда не уступила ни в одном официальном турнире и продолжает борьбу за титул чемпионов мира.

Последний раз сборная Испании проигрывала 22 марта 2024 года, когда в товарищеском матче уступила Колумбии со счётом 0:1.

До этого рекорд принадлежал сборной Италии, которая не знала поражений в 37 официальных матчах подряд в период с 2018 по 2021 год.

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Теперь у испанской команды есть возможность превзойти достижение итальянцев уже в финале чемпионата мира, где она поборется за главный трофей турнира.

Ранее Life.ru рассказывал, что британцы выпьют больше пива, чем в Новый год, пока Месси будет впервые играть со сборной Англии. Второй полуфинал ЧМ-2026 состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Артур Лапсаков
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