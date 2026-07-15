Ночь разбитых надежд: Париж погрузился в хаос после поражения Франции

Ночь после полуфинала чемпионата мира обернулась задержаниями во Франции. В Париже правоохранители доставили в отделения 141 болельщика после поражения национальной команды от Испании, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Беспорядки в Париже. Видео © X/LucAuffret

Большая часть инцидентов произошла из-за использования пиротехники. Некоторые фанаты применяли её в сторону сотрудников полиции. При этом, несмотря на отдельные столкновения в столице и ближайших пригородах, серьёзных последствий не зафиксировали — обошлось без пострадавших и крупного ущерба.

Аналогичная ситуация сложилась в Лионе. Там для разгона агрессивно настроенной молодёжи силовики использовали слезоточивый газ. По итогам беспорядков под стражу попали около 20 человек.

Поводом для вспышки недовольства стало поражение французов в полуфинале мирового первенства. Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026, обыграв команду Дидье Дешама со счётом 2:0 в Арлингтоне (штат Техас). Победу испанцам принесли голы Микеля Оярсабаля с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро после перерыва.

В решающем матче турнира Испания встретится с победителем пары Англия — Аргентина. Для «красной фурии» это будет второй финал в истории чемпионатов мира: впервые испанцы добрались до главной игры в 2010 году и тогда в дополнительное время обыграли Нидерланды со счётом 1:0, завоевав первый титул.