«Похудеть можно, но цена высока»: Россиян предупредили о скрытых рисках монодиеты на шаурме

В Сети набрал популярность ролик, где жительница столицы месяц питалась исключительно шаурмой, а после замерила параметры тела и сдала кровь. Результат якобы показал снижение веса и падение холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л, что породило волну споров. Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова призвала не обольщаться красивыми цифрами.

По её словам, подобные единичные случаи — отличная иллюстрация того, насколько обманчивой бывает интерпретация лабораторных показателей. Снижение объёмов талии и уровня холестерина за 30 дней вовсе не превращает шаурму в диетический суперфуд.

В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что масса тела зависит не от конкретного продукта, а от общего энергетического баланса. Если до эксперимента девушка питалась более калорийно, налегала на сладкие напитки и перекусы, а затем резко урезала калораж, пусть даже за счёт шаурмы, — потеря веса вполне закономерна.

Что касается холестерина, то на него влияет целый комплекс факторов: физическая активность, сон, стресс и генетика, а не только еда. Более того, Разаренова подчеркнула, что даже итоговый показатель 5,57 ммоль/л остаётся выше желательного порога в 5 ммоль/л для здорового человека.

Главное — смотреть не на общую цифру, а на липидограмму. Падение за счёт «плохих» липопротеинов низкой плотности — хорошо, за счёт «хороших» высокой — уже тревожный звоночек.

С точки зрения компоновки тарелки сама по себе шаурма вполне вписывается в принципы здорового рациона: в ней есть и белки, и жиры, и углеводы. Однако дьявол кроется в деталях: диетическая курица с обилием овощей и лёгким соусом — это один продукт, а жирное мясо, залитое сладким кетчупом с минимумом зелени — совсем другой.

Кроме того, монодиета, пусть даже на популярном уличном блюде, не способна дать организму всего спектра необходимых веществ. В перспективе такой рацион грозит дефицитом клетчатки и микроэлементов, избытком соли и насыщенных жиров, а также способен спровоцировать нарушения пищевого поведения, предостерегла эксперт.

К слову, летом опасность подхватить кишечную инфекцию от стрит-фуда особенно резко возрастает, поскольку в духоте бактерии множатся стремительно, предупредила в разговоре с Life.ru гастроэнтеролог. Беда исходит не столько от уличной еды как таковой, сколько от пренебрежения санитарными правилами при готовке и хранении. Любое блюдо, простоявшее на жаре и открытом воздухе дольше двух часов, становится источником угрозы, но некоторые позиции портятся особенно быстро.