Достаточно двух часов на солнце: Какие уличные перекусы могут свалить вас с инфекцией

Летом риск пищевых отравлений и кишечных инфекций заметно возрастает. В жаркую погоду бактерии в продуктах размножаются гораздо быстрее, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, главную опасность представляет не сама уличная еда, а нарушение санитарных норм при её приготовлении и хранении.

Любой продукт, пролежавший более двух часов на жаре и на открытом воздухе, становится потенциально опасным для здоровья. Однако некоторые блюда действительно портятся быстрее из-за своих свойств — готовить их лучше дома, а в уличных заведениях выбирать более безопасные варианты Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Одними из самых рискованных летних перекусов врач назвала шаурму, хот-доги и сэндвичи с большим количеством соусов. В жару такие продукты быстрее становятся благоприятной средой для размножения бактерий, что повышает риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой и другими возбудителями пищевых инфекций.

При этом ошибочно считать, что опасность исходит только от мясных продуктов. По словам эксперта, причиной вспышек кишечных инфекций нередко становятся свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды, если они были плохо вымыты или контактировали с загрязнённой водой.

Отдельного внимания заслуживают нарезанные арбузы, дыни и фруктовые салаты, которые продаются на улице.

«Кажется, что это идеальный лёгкий вариант перекуса, но в мякоти разрезанных фруктов и ягод микроорганизмы размножаются очень быстро — для них это благоприятная, богатая питательными веществами среда. Поэтому есть их лучше дома, предварительно тщательно вымыв и очистив. Хранить такие продукты следует только в холодильнике», — отметила гастроэнтеролог.

С осторожностью следует относиться и к пирожным с кремом, а также десертам с молочной начинкой. Молочные продукты также становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при нарушении температурного режима хранения.

Чтобы снизить риск отравления, Кашух рекомендовала покупать готовую еду только в проверенных магазинах и кафе, где есть оборудованная зона приготовления и холодильное оборудование. От покупки блюд, которые долго лежат на солнце, выглядят заветренными или вызывают сомнения в свежести, лучше отказаться.

Ранее доктор медицинских наук предупредила россиян при каких заболеваниях категорически не рекомендуется есть шашлык. По её словам, при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения жареное мясо может усиливать воспаление, а при тяжёлых болезнях печени, подагре и мочекаменной болезни жирная пища и острые маринады создают дополнительную нагрузку на организм. В жаркую погоду такие риски особенно важно учитывать при выборе готовой еды на отдыхе.