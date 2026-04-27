Перед пикником к врачу! При каких недугах категорически запрещено есть шашлык

Традиционный для майских праздников шашлык для некоторых россиян может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, предупредила доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская. По её словам, относительно здоровым людям умеренное употребление шашлыка из нежирного мяса с овощами не нанесёт вреда.

Однако при острых и обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта жареное мясо усиливает воспаление и может вызвать боль, изжогу и тошноту. Шашлык противопоказан также при тяжёлых болезнях печени, подагре и мочекаменной болезни, так как жирная пища и острые маринады создают нагрузку на печень.

При сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком холестерине жирный шашлык также нежелателен. Кроме того, тяжёлая пища у пожилых чаще вызывает изжогу и обострение хронических болезней, а у детей плохо переваривается. Обугленная корочка содержит канцерогены, а агрессивные маринады вредны при гипертонии, болезнях почек и ЖКТ.

«В целом, пациентам с хроническими заболеваниями перед сезонными пикниками стоит обсудить рацион с лечащим врачом — иногда достаточно заменить жирное мясо на рыбу или птицу и строго ограничить порцию...» — отметила профессор в беседе с «Чемпионатом».

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что тепло ускоряет размножение бактерий, поэтому шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Эксперт рекомендовала мясо и скоропортящиеся продукты везти на природу в термосумке.