Правда ли, что чипсы вызывают рак, и может ли еда портить желудок, или это всё миф

Ролики вроде «чипсы вызывают рак» регулярно взрывают соцсети: кто-то зачитывает состав с упаковки, кто-то пугает страшными словами типа «канцероген». На деле же правда где-то между паникой и полным равнодушием к тому, что вы достаёте из пачки. Одни вещества в жареной картошке и правда изучают учёные всего мира, а вот про испорченный от еды желудок распространено куда больше мифов, чем фактов. Life.ru разобрался, что из этого подтверждено наукой, а что — просто страшилка для соцсетей и детей, чтобы те меньше просили покупать снеки.

Акриламид в чипсах — реальное вещество, а не выдумка блогеров

Акриламид в чипсах: что это за вещество и откуда оно берётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jiri Hera

Акриламид в чипсах образуется при жарке и выпечке крахмалистых продуктов при температуре выше 120 градусов, когда крахмал и аминокислоты вступают в реакцию Майяра — ту самую, что даёт румяную корочку. Акриламид присутствует не только в чипсах, но и в картофеле фри, тостах, печенье и даже в обычном кофе, так что бояться нужно не конкретно пакетика с чипсами, а самого способа приготовления еды при высокой температуре.

Да, международное агентство по изучению рака и правда отнесло акриламид к веществам, вероятно канцерогенным для человека. Но это не делает чипсы ядом. Такая фраза — обоснованное подозрение на риск, но не доказанный факт обязательно негативных последствий. В опытах на грызунах высокие дозы акриламида действительно провоцировали опухоли, но исследования на людях пока не нашли чёткой связи между обычным количеством чипсов в рационе и развитием онкологических заболеваний.

Дозы в исследованиях и дозы на вашей кухне — это разные истории

Дозы в исследованиях и реальный риск от чипсов для человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao

Учёные, которые кормили лабораторных мышей акриламидом, использовали количества, которые человеку пришлось бы получать килограммами чипсов ежедневно на протяжении многих лет. В реальной жизни среднестатистический человек, который время от времени ест картошку фри или пачку чипсов, употребляет акриламида в десятки, а то и в сотни раз меньше тех доз, что вызывали рак у подопытных животных.

Это не значит, что вещество совершенно безопасно и можно есть жареную картошку и чипсы каждый день без всяких последствий для здоровья в долгую. Тут речь о разнице между теоретическим и реальным риском: постоянное злоупотребление сильно прожаренной и подгоревшей едой действительно повышает нагрузку на организм, а редкий перекус чипсами вечером пятницы вряд ли способен всерьёз изменить статистику заболеваемости раком у конкретного человека.

Еда сама по себе крайне редко становится причиной гастрита или язвы желудка

Правда ли еда вызывает гастрит или язву желудка? Фото © Shutterstock / FOTODOM / HandmadePictures

Долгие годы виноватыми в гастрите или язве желудка считали стресс, острую пищу и еду на бегу, и советская диетология выстроила вокруг этой идеи целую систему строгих лечебных столов. Но с 80-х годов прошлого века известно: главный виновник большинства гастритов и язв — бактерия хеликобактер пилори, которая заселяет слизистую желудка и разрушает её защитный слой изнутри.

Ещё одна частая причина повреждения слизистой — длительный приём обезболивающих вроде ибупрофена или аспирина, а вовсе не любимый сырный соус в шаурме с корейской морковкой... Жирная, острая и жареная еда не создаёт болезнь с нуля, зато способна раздражать уже воспалённую слизистую и усиливать симптомы у тех, кто гастритом или язвой уже страдает. Здоровому желудку разовая порция острых крылышек серьёзной опасности обычно не несёт, что бы ни говорили бабушкины советы.

Регулярность и количество решают больше, чем один конкретный продукт

Почему регулярность рациона важнее одного продукта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / margouillat photo

Организм неплохо справляется с редкими отступлениями от идеального меню: одна пачка чипсов, один бургер или один поздний ужин с жареной картошкой не превратят здорового человека в пациента с гастритом или онкологией. Проблемы обычно начинаются тогда, когда жареная и сильно обработанная еда становятся основой рациона.

Снизить реальный риск от акриламида довольно просто: не доводить картошку и выпечку до тёмной корочки, чаще выбирать варку и запекание вместо жарки во фритюре и не есть чипсы или картофель фри каждый день. А вот при регулярных болях в желудке стоит сразу запланировать визит к гастроэнтерологу и устроить проверку на хеликобактер пилори.

Чипсы — не яд, но и не совсем уж безобидный перекус. Акриламид действительно существует и заслуживает внимания, но обычная пачка чипсов раз в неделю не станет приговором, а вот ежедневное меню из жареного и подгоревшего — уже повод пересмотреть привычки. Кстати, о том, что на самом деле пытается сказать организм через тягу к вредной еде, Life.ru уже разбирался в материале про нехватку микроэлементов — тоже полезно прочитать.