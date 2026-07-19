Лучшее варенье из крыжовника: от пятиминутки до царского с кухни Екатерины II Оглавление Классическая пятиминутка «Царское», оно же «изумрудное» варенье С апельсином С лимоном Через мясорубку или блендер Сырое варенье (без варки) С грецкими орехами В мультиварке Густое желе-пятиминутка с корицей Ассорти с другой ягодой (малина/клубника) Как подготовить крыжовник к варке Ответы на частые вопросы Крыжовник какого цвета лучше для варенья — зелёный, красный или розовый? Как убрать хвостики у крыжовника быстрее? Сколько хранится варенье из крыжовника? Можно ли варить варенье из крыжовника без сахара? 10 рецептов варенья из крыжовника: классическая пятиминутка, царское изумрудное варенье, с апельсином, без варки и другие варианты. Вкусные витамины на зиму. 18 июля, 22:15 Топ рецептов варенья из крыжовника: от классики до царского. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Крыжовник — одна из немногих ягод, которая сама по себе отлично густеет благодаря высокому содержанию пектина. Никаких дополнительных загустителей не нужно: природа уже всё придумала за нас. Мы собрали 10 рецептов варенья — от классической пятиминутки до царского изумрудного варианта с вишнёвыми листьями. Выбирайте, пробуйте и удивляйте близких!

Классическая пятиминутка

Самый быстрый и популярный способ заготовить варенье из крыжовника — пятиминутка на зиму. Ягоды остаются целыми, а варенье получается прозрачным и красивым. Трёхкратная варка по 5 минут с охлаждением — и идеальный десерт готов.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1 кг,

вода — 100 мл.

Перебираем ягоды, удаляем испорченные. Маникюрными ножницами аккуратно обрезаем хвостики и плодоножки с обеих сторон каждой ягоды. Промываем под проточной водой и даём стечь.

Какой крыжовник лучше взять для варенья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В эмалированной кастрюле смешиваем сахар с водой, доводим до кипения и варим сироп 2–3 минуты.

Заливаем ягоды горячим сиропом, доводим до кипения и варим ровно 5 минут. Снимаем с огня и оставляем остывать на 6–8 часов. Повторяем варку ещё два раза: каждый раз доводим до кипения, варим 5 минут и снова остужаем.

После третьей варки разливаем горячее варенье по стерилизованным банкам и закатываем.

«Царское», оно же «изумрудное» варенье

То самое царское варенье из крыжовника, которое, по легенде, обожала императрица Екатерина Великая. Говорят, она даже одарила свою кухарку драгоценным перстнем за этот десерт. Секрет — в недозрелом зелёном крыжовнике и вишнёвых листьях, которые дают тот самый изумрудный цвет и неповторимый аромат.

Царское варенье из крыжовника по рецепту Екатерины II. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Ингредиенты:

крыжовник (недозрелый, зелёный) — 1 кг,

сахар — 1,2 кг,

вишнёвые листья — 50 г,

вода — 500 мл.

Промываем вишнёвые листья, заливаем водой, доводим до кипения и настаиваем 1–2 часа. Процеживаем отвар.

Ягоды перебираем, обрезаем хвостики маникюрными ножницами, тщательно моем. Для идеального результата каждую ягоду можно наколоть иголкой или зубочисткой.

Заливаем крыжовник вишнёвым отваром и оставляем на сутки в прохладном месте.

На следующий день сливаем отвар, добавляем в него сахар, доводим до кипения и варим 4–5 минут.

Выкладываем ягоды в кипящий сироп и варим на медленном огне 10–15 минут до прозрачности. Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем.

С апельсином

Варенье из крыжовника с апельсином. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Яркое, ароматное варенье из крыжовника с апельсином — настоящий хит среди зимних заготовок. Цитрус придаёт привычному варенью свежие нотки и лёгкую кислинку. Ягоды и апельсин измельчаются вместе — получается однородная густая масса.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

апельсины — 2 штуки,

сахар — 1 кг.

Крыжовник перебираем, обрезаем хвостики, промываем.

Апельсины тщательно моем щёткой, разрезаем, удаляем косточки. Кожуру не счищаем — именно она даёт ту самую яркую цитрусовую нотку.

Пропускаем ягоды и апельсины через мясорубку или измельчаем в блендере.

Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем сахар, перемешиваем и оставляем на 2–3 часа до выделения сока.

Доводим до кипения, варим на среднем огне 15–20 минут, периодически снимая пену. Разливаем по банкам и закатываем.

С лимоном

Джем из крыжовника с лимонным соком. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Лимонный сок в сиропе делает варенье невероятно ярким по цвету и вкусу. Лимон выступает и как натуральный консервант, помогая заготовке дольше храниться.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1 кг,

лимон — 1 штука,

вода — 100 мл.

Готовим ягоды: перебираем, обрезаем хвостики, промываем.

Из лимона выжимаем сок, цедру натираем на мелкой тёрке.

В кастрюле смешиваем сахар, воду, лимонный сок и цедру. Доводим до кипения, варим сироп 2–3 минуты.

Заливаем ягоды горячим сиропом, доводим до кипения и варим 10 минут.

Снимаем с огня, даём настояться 4–5 часов. Затем снова доводим до кипения, варим 5 минут и разливаем по банкам.

Через мясорубку или блендер

Однородное повидлообразное варенье — идеально для начинки пирогов и бутербродов. Варенье из крыжовника через мясорубку получается густым и ароматным, а готовится проще простого.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1 кг.

Ягоды перебираем, удаляем хвостики, промываем.

Пропускаем крыжовник через мясорубку с мелкой решёткой или измельчаем блендером до однородной массы.

Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем сахар, хорошо перемешиваем.

Оставляем на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы сахар частично растворился.

Доводим до кипения, варим на медленном огне 20–30 минут до загустения. Разливаем горячим по стерилизованным банкам.

Сырое варенье (без варки)

Витаминное варенье из крыжовника без варки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / I.Luna

Максимум пользы и минимум хлопот. Варенье из крыжовника без варки сохраняет все витамины, а благодаря высокому содержанию пектина отлично густеет и без нагревания. Сырое варенье из крыжовника на зиму — настоящая витаминная бомба.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1,2–1,5 кг.

Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, тщательно промываем и полностью просушиваем — лишняя влага здесь ни к чему.

Пропускаем крыжовник через мясорубку или измельчаем блендером.

Добавляем сахар в пропорции 1:1,2–1,5 (на 1 кг ягод — 1,2–1,5 кг сахара). Тщательно перемешиваем деревянной ложкой.

Оставляем при комнатной температуре на 3–4 часа, периодически помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Раскладываем по стерилизованным банкам, сверху присыпаем тонким слоем сахара для защиты от плесени. Храним только в холодильнике.

С грецкими орехами

Варенье из крыжовника с грецким орехом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Орехи добавляют варенью приятную текстуру и благородный вкус. Такой десерт часто называют царским — и не зря.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1 кг,

грецкие орехи — 150 г,

вода — 100 мл.

Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, промываем. Грецкие орехи рубим крупными кусочками.

Из сахара и воды варим сироп. Заливаем им ягоды и оставляем на 4–5 часов.

Ставим на огонь, доводим до кипения, добавляем орехи.

Варим на медленном огне 15–20 минут до загустения. Разливаем по банкам.

В мультиварке

Тот же классический рецепт, но адаптированный под современную технику. Варенье из крыжовника в мультиварке — спасение для тех, кто не хочет стоять у плиты.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 1 кг.

Ягоды перебираем, обрезаем хвостики, промываем.

Засыпаем крыжовник и сахар в чашу мультиварки, перемешиваем. Оставляем на 1–2 часа для выделения сока.

Включаем режим «Тушение» или «Варка» на 40–60 минут. Периодически открываем крышку и снимаем пену.

Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

Густое желе-пятиминутка с корицей

Для тех, кто любит плотные текстуры. Добавляем загуститель (желфикс или пектин) и корицу — получается ароматное желе, которое отлично держит форму.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг,

сахар — 800 г,

желфикс (или пектин) — 1 пакетик,

корица молотая — 1 ч. ложка.

Ягоды подготавливаем: обрезаем хвостики, моем.

Пропускаем крыжовник через мясорубку или блендер.

Перекладываем массу в кастрюлю, добавляем желфикс и корицу, хорошо перемешиваем. Доводим до кипения.

Всыпаем сахар, варим ровно 5 минут, постоянно помешивая.

Сразу разливаем горячее желе по стерилизованным банкам и закатываем.

Ассорти с другой ягодой (малина/клубника)

Ассорти варенье из крыжовника с малиной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Крыжовник прекрасно сочетается с другими ягодами по кислотности. Добавьте малину или клубнику — и привычное варенье заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

крыжовник — 500 г,

малина или клубника — 500 г,

сахар — 1 кг.

Все ягоды перебираем, крыжовнику обрезаем хвостики. Клубнику при необходимости нарезаем крупными кусочками.

Смешиваем ягоды в кастрюле, засыпаем сахаром и оставляем на 2–3 часа до выделения сока.

Доводим до кипения на среднем огне, варим 15–20 минут, снимая пену.

Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

Как подготовить крыжовник к варке

Самый кропотливый этап в приготовлении любого варенья из крыжовника — обрезка хвостиков. Но без этого никуда, если вы хотите получить идеальный результат.

Вооружитесь маникюрными ножницами — это самый удобный инструмент для такой работы. Аккуратно удаляйте сухие остатки цветков и плодоножки с обеих сторон каждой ягоды. Да, процесс требует терпения, но поверьте: результат стоит затраченного времени.

После обрезки ягоды нужно тщательно промыть под проточной водой, используя дуршлаг или сито. Дайте воде полностью стечь — лишняя влага может испортить консистенцию варенья. Для некоторых рецептов (особенно изумрудного варенья) ягоды рекомендуется накалывать иголкой или зубочисткой — так они лучше пропитываются сиропом и остаются целыми.

Ответы на частые вопросы

Крыжовник какого цвета лучше для варенья — зелёный, красный или розовый?

Всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Для классического изумрудного варенья берут исключительно недозрелые зелёные ягоды. Красный и розовый крыжовник дают более тёмное, янтарное варенье с насыщенным вкусом. Для варенья с апельсином или лимоном подойдёт любой цвет — экспериментируйте!

Как убрать хвостики у крыжовника быстрее?

Лайфхак от опытных хозяек: не пытайтесь обрывать хвостики руками — это долго и неэффективно. Используйте маникюрные ножницы с тонкими кончиками. Можно включить музыку или аудиокнигу — и кропотливая работа пролетит незаметно.

Сколько хранится варенье из крыжовника?

Варенье, сваренное по классической технологии и правильно закатанное, хранится до 2–3 лет в прохладном тёмном месте. Сырое варенье без варки хранится только в холодильнике и не более 2–3 недель.

Можно ли варить варенье из крыжовника без сахара?

Технически — да, но это будет не варенье, а скорее ягодное пюре. Сахар в варенье выполняет не только роль подсластителя, но и консерванта. Без сахара варенье быстро забродит, даже в холодильнике. Если вы хотите сократить количество сахара, используйте пектин или желфикс — они позволяют уменьшить долю сахара до 500–600 г на 1 килограмм ягод.

Мы собрали для вас 10 проверенных рецептов — от быстрых пятиминуток до настоящего царского варенья. Какой выберете вы? Может быть, классику с целыми ягодами или рискнёте с орехами и корицей? А может, приготовите сразу несколько вариантов и устроите домашнюю дегустацию?

А если вы уже освоили крыжовник, самое время попробовать другие ягоды. У нас на сайте вы найдёте ещё рецепты варенья на зиму — например, как сварить варенье и джем из чёрной смородины. Приятного аппетита и удачных заготовок!

Авторы Божена Зажицкая