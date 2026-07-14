5 рецептов из любимой ягоды: Что приготовить ко Дню смородины 14 июля 2026 года Оглавление Что за День смородины? Рецепты из смородины 2026 Смородиновый курд: простой рецепт Рецепт кекса со смородиной Смородиновые попсиклы: рецепт мороженого на палочке Свежий салат с сыром и смородиной: рецепт неожиданной закуски Рецепт смородинового сиропа Думаете, из смородины можно приготовить только варенье или морс? В День смородины, 14 июля, Life.ru собрал 5 необычных рецептов из свежей ягоды — от нежного курда и домашнего мороженого до пикантного салата с сыром! 14 июля, 15:30 День смородины 14 июля: 5 простых рецептов из свежей смородины к празднику. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

14 июля отмечают День смородины — неофициальный летний праздник, который совпадает с сезоном свежих ягод. Если привычное варенье уже успело наскучить, самое время попробовать что-то новое. Life.ru как раз собрал 5 простых рецептов, которые можно приготовить из чёрной, красной или белой смородины прямо сегодня: от нежного смородинового курда и кекса до прохладных попсиклов, необычного салата. Поехали?

Что за День смородины?

День смородины 14 июля 2026 года: лучшие рецепты из свежих ягод, которые не займут много времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julitt

Каждый год 14 июля любители ягод отмечают День смородины. Праздник неофициальный, но дата выбрана удачно, поскольку середина июля приходится на ягодный сезон, хотя точные сроки созревания зависят от региона, погоды и сорта. Где-то ранняя смородина уже готова к сбору, а где-то урожай только начинает наливаться цветом и сладостью. Кстати, в США ужаснулись бы такому празднованию! Вы знали, что американцы 60 лет воевали с безобидной смородиной?

Вообще, само слово «смородина» связано с древним корнем, обозначавшим сильный, резкий запах. Особенно хорошо это заметно у чёрной смородины, достаточно растереть лист между пальцами, чтобы почувствовать характерный терпкий аромат. Конечно, у этого праздника нет строгих правил, но в День смородины принято собирать урожай и готовить домашние блюда из ягоды.

Рецепты из смородины 2026

Как приготовить смородину необычно? 5 ягодных рецептов от Life.ru. Фото © Freepik

Дикорастущую ягоду знали на Руси много веков, а уже в XI столетии её выращивали в монастырских садах. Монахи переносили кусты из лесов поближе к обителям, а со временем смородина прочно обосновалась сначала в монастырских и боярских садах, а затем и на обычных подворьях.

Любили ягоду не только за яркий кисло-сладкий вкус и характерный аромат. Особенно богата витамином С чёрная смородина, также в ней содержатся пищевые волокна и антоцианы — растительные пигменты, придающие ягодам их глубокий тёмный цвет. Но сегодня совсем не обязательно ограничиваться бабушкиным вареньем, ведь смородина легко превращается в нежный курд, воздушный кекс, освежающие попсиклы и необычный салат. Life.ru собрал 5 рецептов, которые помогут взглянуть на знакомую ягоду совершенно по-новому.

Смородиновый курд: простой рецепт

Как приготовить курд из смородины: простой и быстрый рецепт идеального крема. Фото © Freepik

Курд обычно ассоциируется с лимоном, но смородина справляется с этой ролью не хуже. Получается густой, шелковистый крем насыщенного цвета, который можно намазать на тост, подать к блинам, использовать как начинку для корзиночек или просто есть ложкой. Для более яркого вкуса лучше взять чёрную смородину, а для деликатной кислинки — красную.

Ингредиенты на 3–4 порции: смородина — 250 г;

сахар — 100 г;

яичные желтки — 3 шт.;

сливочное масло — 60 г;

лимонный сок — 1 ст. л.

Как приготовить смородиновый курд: Смородину прогрейте в сотейнике 5–7 минут, пока ягоды не лопнут и не дадут сок. Протрите массу через сито. Смешайте ягодное пюре с сахаром и желтками, поставьте на слабый огонь. Варите, постоянно помешивая венчиком, пока крем не загустеет. Не давайте массе активно кипеть. Снимите с огня, вмешайте холодное сливочное масло и лимонный сок. Остудите и уберите в холодильник минимум на час.

Рецепт кекса со смородиной

Рецепт кекса со смородиной: как за считаные минуты накрыть стол? Фото © Freepik

Если времени на готовку совсем нет, а гости уже на пороге, то этот рецепт может спасти ваше чаепитие! Тесто готовится за несколько минут, миксер не обязателен, а ягоды добавляют кексу сочность и приятную кислинку. Один большой кекс можно заменить порционными маффинами, они, кстати, приготовятся ещё быстрее.

Ингредиенты на 4 порции: смородина — 180 г;

пшеничная мука — 220 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 80 мл;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

щепотка соли.

Как приготовить смородиновый кекс: Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное и немного остывшее масло, затем молоко. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности. Аккуратно вмешайте смородину, оставив несколько ягод для украшения. Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут. Маффинам обычно достаточно 20–25 минут.

Смородиновые попсиклы: рецепт мороженого на палочке

Что приготовить из смородины в жару: домашние попсиклы на 14 июля. Фото © Freepik

Попсиклы — идеальный вариант для жаркого июля. Не нужна мороженица, не придётся несколько раз перемешивать массу во время заморозки, а ягоды сохранят яркий вкус. Можно сделать двухцветную версию: половину формочки заполнить смородиновой массой, а вторую — натуральным йогуртом.

Ингредиенты на 4 порции: смородина — 250 г;

натуральный йогурт — 200 г;

мёд или сахарная пудра — 2–3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Как приготовить: Измельчите смородину блендером и при желании протрите через сито, чтобы убрать косточки и кожицу. Смешайте ягодное пюре с йогуртом, подсластителем и лимонным соком. Разлейте массу по формочкам и вставьте палочки. Замораживайте не менее 5–6 часов. Перед подачей подержите формы несколько секунд под тёплой водой.

Свежий салат с сыром и смородиной: рецепт неожиданной закуски

Оригинальный рецепт свежего салата со смородиной: быстрая закуска к любому блюду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kochabamba

Ягодная кислинка отлично работает в свежих салатах, особенно рядом с мягким солоноватым сыром, орехами и зеленью. Такая закуска выглядит празднично, готовится за десять минут и помогает использовать небольшую горсть ягод, которой недостаточно для выпечки или заготовок.

Ингредиенты на 2–3 порции: красная или чёрная смородина — 120 г;

салатный микс или рукола — 100 г;

мягкий сыр или фета — 120 г;

грецкие орехи — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и свежемолотый перец — по вкусу.

Как приготовить: Вымойте и обсушите зелень, смородину аккуратно снимите с веточек. Смешайте масло, мёд и лимонный сок, слегка посолите и поперчите. Выложите на блюдо зелень, раскрошенный сыр, ягоды и крупно порубленные орехи. Полейте заправкой непосредственно перед подачей, чтобы листья остались хрустящими.

Рецепт смородинового сиропа

Как приготовить сироп из смородины: 5 простых ягодных рецептов. Фото © Freepik

Этот сироп не предназначен для длительного хранения, поэтому лучше использовать его в течение нескольких дней. Он отлично подходит для добавления в газированную воду, холодный чай, кофе-тоник, молочные коктейли или кашу, а также хорошо сочетается с сырниками и блинами. Чёрная смородина придаёт насыщенный терпкий вкус, а красная —более лёгкую и освежающую кислинку.

Ингредиенты примерно на 300 мл: смородина — 300 г;

сахар — 200 г;

вода — 150 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.

Как приготовить: Соедините воду и сахар в сотейнике, доведите до слабого кипения. Добавьте смородину и варите 7–10 минут, слегка разминая ягоды ложкой. Процедите сироп через мелкое сито, не выдавливая мякоть слишком сильно, если хотите сохранить прозрачность. Добавьте лимонный сок, остудите и перелейте в чистую бутылку. Храните в холодильнике и используйте в ближайшие несколько дней.

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