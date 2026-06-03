От классического конфитюра до ПП-пудингов: Топ-7 рецептов из душистой клубники 2026 Оглавление Клубничный конфитюр и джем Клубничный конфитюр Клубничный джем Клубничные десерты без выпечки Брауни без выпечки и сахара Клубничное мороженое без мороженицы Клубничные моти — трендовый азиатский десерт Клубнично-фруктовый пудинг — для поклонников ЗОЖ Клубничная выпечка Перевёрнутый клубничный пирог Клубничная галета с крем-сыром Пирог из лаваша с творогом и клубникой Овсяно-банановые маффины с клубникой Необычные блюда с клубникой Салат с курицей и клубникой Омлет с клубникой Часто задаваемые вопросы Какие рецепты из клубники самые быстрые? Можно ли замораживать клубнику для этих рецептов? Чем заменить рисовую муку для моти? Как сделать клубничный джем без косточек? С каким сыром лучше всего сочетается клубника в галете? Как долго хранится клубничное варенье? Заключение 7 лучших рецептов из клубники: густое варенье, брауни без выпечки, клубничное мороженое, перевёрнутый пирог, галета, салат с курицей и даже омлет с клубникой. Готовим лето вкусно! 3 июня, 09:19 Варенье, пироги, пудинги: топ рецептов из свежей клубники сезона-2026. Обложка © Shutterstock AI

Что приготовить из душистой клубники? Классическое варенье? Безусловно, но иногда так хочется чего-нибудь этакого...В сезоне 2026 не сдаёт позиций тренд на правильное питание — то есть если десерты, то без сахара и пшеничной муки, а также на необычные сочетания. А классика, например, конфитюр или джем, актуальна всегда. Мы собрали для вас рецепты из клубники 2026 на любой случай: от полюбившихся азиатских рисовых пирожков моти до дерзкого салата с курицей.

Клубничный конфитюр и джем

Клубничный конфитюр

Ингредиенты:

клубника — 300 г

сахар — 80 г

крахмал кукурузный — 15 г.

Промываем и сушим свежую клубнику. Нарезаем пополам или кубиками, если ягода мелкая, можно оставить её целой. Кладём в сотейник с толстым дном, засыпаем сахаром и оставляем на 10–15 минут, чтобы образовался сок.

Ставим сотейник на средний огонь. Аккуратно помешивая, доводим массу до кипения и после закипания варим пять минут.

Кукурузный крахмал разводим в 2–3 столовых ложках холодной воды до растворения. Вливаем раствор в кипящую клубнику тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не было комков. После добавления крахмала продолжаем варить ещё 2–3 минуты. Масса должна стать прозрачнее и ярче.

Разливаем готовый конфитюр по банкам. Если хотим использовать его уже сейчас — например, как прослойку для торта, — переливаем в миску или контейнер, даём остыть и убираем в холодильник.

Клубничный джем

Ингредиенты:

клубника — 1 кг

сахар — 500 г

желфикс — 1 пакетик (2:1).

Быстрый клубничный конфитюр — рецепт 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mykolal Mykolal

Моем и перебираем клубнику. Пюрируем погружным блендером до однородности. Смешиваем сахар с желфиксом в отдельной миске.

Выливаем клубничное пюре в кастрюлю, засыпаем смесь сахара и желфикса. Перемешиваем, ставим на сильный огонь. Постоянно мешая, доводим до кипения. Варим ровно три минуты, снимая пену.

Снимаем с огня, проверяем на густоту — капля джема не должна растекаться на холодном блюдце. Разливаем по банкам.

Клубничные десерты без выпечки

Брауни без выпечки и сахара

Ингредиенты:

финики без косточек — 200 г

грецкие орехи — 150 г

какао-порошок — 4 столовые ложки

клубника свежая — 200 г + для украшения

кокосовое масло — 2 столовые ложки.

Брауни с клубникой — ПП-рецепт без сахара и муки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kcuxen

Орехи измельчаем в крошку в блендере. Добавляем финики и какао, пробиваем до липкой массы.

Форму для запекания (20 см) застилаем пергаментом. Выкладываем орехово-финиковую смесь, плотно утрамбовываем ложкой или дном стакана.

Для клубничного слоя пюрируем свежую клубнику с кокосовым маслом до однородного крема. Заливаем клубничную массу поверх основы, разравниваем. Отправляем в морозилку на 2–3 часа. Готовый брауни украшаем клубникой.

Клубничное мороженое без мороженицы

Ингредиенты:

клубника — 500 г

густые сливки (33%) — 400 мл

сгущённое молоко — 200 г

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Клубнику пюрируем блендером.

Холодные сливки взбиваем миксером до устойчивых пиков. Аккуратно вливаем сгущёнку и ваниль, продолжая взбивать на минимальной скорости. Добавляем клубничное пюре, перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх.

Перекладываем массу в пластиковый контейнер с крышкой. Замораживаем шесть часов, каждый час перемешивая вилкой.

Клубничные моти — трендовый азиатский десерт

Ингредиенты:

рисовая мука — 200 г

сахарная пудра — 100 г

вода — 300 мл

кукурузный крахмал — для посыпки

клубника свежая (мелкая) — 10–12 ягод

паста белой фасоли — 150 г.

В миске смешиваем рисовую муку, сахарную пудру и воду. Вымешиваем до гладкого, чуть жидковатого теста. Накрываем миску плёнкой и ставим в микроволновку на две минуты при мощности 600 Вт. Достаём, перемешиваем — тесто становится клейким. Повторяем нагрев ещё одну минуту.

Моти с клубникой в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Mahendri

Посыпаем рабочую поверхность крахмалом. Выкладываем горячее тесто, раскатываем в прямоугольник толщиной 5 мм.

Нарезаем тесто на квадраты 8х8 см. В центр каждого кладём чайную ложку пасты из фасоли (или кусочек сливочного сыра) и целую ягоду клубники.

Собираем моти, защипывая края конвертиком. Лишнее тесто отрезаем ножницами.

Клубнично-фруктовый пудинг — для поклонников ЗОЖ

Ингредиенты:

семена чиа — 4 столовые ложки

кокосовое молоко (или обычное) — 300 мл

клубника — 200 г

банан — 1 штука

мёд или кленовый сироп — 2 столовые ложки.

В банке смешиваем семена чиа с кокосовым молоком и мёдом. Хорошо взбалтываем, убираем в холодильник минимум на четыре часа.

Клубнику и банан пюрируем блендером до состояния соуса. На дно креманки выкладываем половину фруктового пюре, затем слой пудинга из чиа, повторяем слои. Украшаем нарезанной клубникой и мятой.

Клубничная выпечка

Перевёрнутый клубничный пирог

Ингредиенты:

клубника — 400 г

сливочное масло — 100 г + для формы

сахар коричневый — 100 г

яйца — 2 штуки

сахар белый — 120 г

мука — 150 г

разрыхлитель — 1 чайная ложка

сметана — 100 г.

Пирог-перевёртыш с клубникой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Meliukh

Дно разъёмной формы (22 см) смазываем маслом. Равномерно посыпаем коричневым сахаром и выкладываем половинки клубники срезом вниз. В сотейнике растапливаем 50 г сливочного масла, заливаем им клубнику с сахаром. Ставим форму на средний огонь на три минуты.

Для теста взбиваем размягчённое масло (50 г) с белым сахаром, добавляем яйца по одному, затем сметану. Смешиваем муку с разрыхлителем, всыпаем в жидкую смесь. Перемешиваем до гладкости.

Выкладываем тесто поверх клубники, разравниваем. Выпекаем при 180 °C 35–40 минут. Даём пирогу остыть 10 минут в форме, затем переворачиваем на блюдо.

Клубничная галета с крем-сыром

Ингредиенты:

готовое слоёное или песочное тесто — 250 г

крем-сыр — 200 г

сахарная пудра — 50 г + для посыпки

яйцо — 1 штука

клубника — 300 г

ванилин — на кончике ножа.

Тесто раскатываем в круг толщиной 3–4 мм. Перекладываем на противень с пергаментом.

Крем-сыр смешиваем с сахарной пудрой и ванилином до однородности. Намазываем сырную массу на тесто, оставляя чистый бортик 3–4 см по краю.

Клубнику нарезаем пластинками. Красиво укладываем на сырный слой веером или кругами.

Заворачиваем края теста внутрь, придавая галете форму лепёшки. Смазываем края взбитым яйцом.

Выпекаем при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Горячую галету посыпаем сахарной пудрой.

Пирог из лаваша с творогом и клубникой

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 листа

творог (5–9%) — 400 г

клубника — 300 г

яйца — 2 штуки

сахар — 80 г

ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Творог разминаем вилкой с яйцами, сахаром и ванилью до пастообразного состояния. Лаваш разрезаем на полосы шириной 10 см. Клубнику нарезаем тонкими кружочками.

Выкладываем на полосу лаваша творожную начинку (ложку на каждый отрезок), сверху 2–3 кружка клубники. Сворачиваем рулетом, выкладываем в смазанную форму для запекания плотно друг к другу. Заливаем остатками творожной смеси (разбавьте парой ложек молока, если густо).

Печём 30 минут при 180 °C. Даём постоять 10 минут — и можно резать.

Овсяно-банановые маффины с клубникой

Овсяные клубничные маффины без сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RSTPIERR

Ингредиенты:

овсяные хлопья (быстрого приготовления) — 200 г

банан (спелый) — 2 штуки

яйца — 2 штуки

разрыхлитель — 1 чайная ложка

клубника — 150 г

корица — 0,5 чайной ложки.

Овсянку перемалываем в муку в блендере. Бананы разминаем вилкой в кашицу. Смешиваем с яйцами, корицей и разрыхлителем. Добавляем овсяную муку, перемешиваем. Тесто должно быть густым, как сметана.

Клубнику нарезаем мелкими кубиками, вмешиваем в тесто.

Раскладываем по силиконовым формочкам на 2/3. Выпекаем 20 минут при 180 °C. Можно сделать и в виде кекса. Такой десерт без сахара подойдёт тем, кто следит за фигурой.

Необычные блюда с клубникой

Салат с курицей и клубникой

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г

клубника — 200 г

микс салатных листьев (рукола, шпинат) — 100 г

сыр фета — 100 г

грецкие орехи — горсть

бальзамический уксус — 2 столовые ложки

оливковое масло — 3 столовые ложки

мёд — 1 чайная ложка.

Салат с клубникой — необычно и вкусно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 5PH

Куриное филе нарезаем полосками, обжариваем на сковороде с солью и перцем до золотистой корочки. Остужаем. Клубнику моем, режем на четвертинки. Сыр фета крошим. Орехи слегка поджариваем на сухой сковороде.

Для заправки смешиваем бальзамик, оливковое масло, мёд и щепотку соли.

В большой миске соединяем листья салата, курицу, клубнику, сыр и орехи. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем руками — и подаём к столу.

Омлет с клубникой

Ингредиенты:

яйца — 3 штуки

молоко — 50 мл

клубника — 100 г

сливочное масло — 20 г

сахарная пудра — по вкусу

кленовый сироп (или мёд) — 1 столовая ложка.

Яйца взбиваем венчиком с молоком и щепоткой соли. Клубнику нарезаем тонкими ломтиками.

На сковороде растапливаем сливочное масло. Вливаем яичную смесь, убавляем огонь до среднего. Когда края омлета схватятся, выкладываем сверху клубнику. Посыпаем сахарной пудрой.

Аккуратно сворачиваем омлет лопаткой пополам. Держим на огне ещё минуту, чтобы клубника прогрелась. Перекладываем на тарелку, поливаем кленовым сиропом. Готово. Перед вами — прочтение классического завтрака в сезоне 2026.

Часто задаваемые вопросы

Какие рецепты из клубники самые быстрые?

Например, брауни без выпечки (требует только заморозки) и салат с курицей. А ещё пирог из лаваша и маффины — от замеса до подачи 30–40 минут.

Можно ли замораживать клубнику для этих рецептов?

Для варенья, джема, смузи, пудинга и мороженого — однозначно да. Для моти и галеты — лучше свежая, потому что замороженная даст много сока и размочит тесто.

Чем заменить рисовую муку для моти?

Ничем — это основа моти. Но можно купить готовую смесь для моти в магазинах азиатских продуктов или использовать обычный клейкий рис, перемолов его в муку самостоятельно.

Как сделать клубничный джем без косточек?

После того как вы пюрируете клубнику, протрите массу через мелкое сито ложкой.

С каким сыром лучше всего сочетается клубника в галете?

С маскарпоне, филадельфией, рикоттой или сливочным сыром.

Как долго хранится клубничное варенье?

При правильной стерилизации банок — до года в прохладном тёмном месте. А джем в открытой банке — не больше двух недель в холодильнике.

Заключение

Рецепты из клубники 2026: азиатские моти, фитнес-пудинги без сахара, ароматная выпечка — это не просто еда, это способ замедлиться, почувствовать вкус сезона и подарить радость близким. Экспериментируйте с ингредиентами и раскройте клубнику в своих шедеврах на все 200 процентов!

Авторы Божена Зажицкая