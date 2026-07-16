Вы не сладкоежка — это железодефицит: о чём кричит организм, когда требует сладкое, жареное и солёное

Не можете пройти мимо полки с шоколадками, сутками мечтаете о солёных огурцах или внезапно готовы съесть целую сковородку жареной картошки? Иногда за такими гастрономическими желаниями могут скрываться усталость, нарушения обмена веществ или нехватка определённых нутриентов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru, о чём пытается сообщить организм через такие капризы.

Почему постоянно хочется сладкого?

Почему может хотеться сладкого? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KaterynaUKR

Сладости — это один из самых быстрых способов получить энергию. Стоит съесть конфету, пирожное или шоколадку, как уровень глюкозы в крови повышается. В ответ организм выделяет инсулин, который помогает глюкозе попасть в клетки и использоваться в качестве топлива. Однако, как объясняет врач-диетолог, при лишнем весе или инсулинорезистентности клетки могут хуже реагировать на инсулин. В результате они недополучают необходимую энергию, человек чувствует усталость и снова хочет чего-нибудь сладкого.

Мозг, не видя энергии, требует новую порцию сладкого, создавая замкнутый круг. Елена Соломатина Врач-диетолог

Как продолжает эксперт, одним из важных микроэлементов, участвующих в обмене глюкозы, является хром. Он связан с действием инсулина. Но считать добавки с хромом универсальным средством от тяги к сладкому не стоит, поскольку научные данные об их влиянии на чувствительность к инсулину и уровень сахара остаются неоднозначными. Например, некоторые специалисты отмечают, что в исследованиях хром влиял на отдельные показатели инсулинового ответа, но не улучшал другие ключевые параметры метаболизма глюкозы.

Какие дефициты могут скрываться за постоянным желанием съесть сладкое? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Paoletti

Более того, желание съесть что-нибудь сладкое нередко усиливается во время стресса, апатии, эмоционального истощения или хронического недосыпа. Как объясняет врач-диетолог, человек может пытаться буквально «подстегнуть» себя быстрыми углеводами, получив кратковременное удовольствие и прилив энергии. Особую роль здесь играют нейромедиаторы, в том числе серотонин и дофамин, участвующие в регулировании настроения, мотивации и системы вознаграждения. При этом взаимосвязь между эмоциональным состоянием, кишечной микробиотой и пищевым поведением очень сложна, поэтому сводить тягу к сладкому исключительно к «нехватке серотонина» было бы неправильно.

Сладкого может хотеться при недостатке хрома, магния, цинка или витаминов группы В, особенно В1 и В6, участвующих в углеводном обмене. Елена Соломатина Врач-диетолог

Но самостоятельно начинать приём высоких доз витаминов и минералов только из-за желания съесть шоколад не следует. Сначала стоит обратить внимание на весь рацион, режим сна, уровень стресса и при необходимости обсудить симптомы с врачом.

Не беременна, но постоянно тянет на солёное — почему?

Почему постоянно хочется солёного: возможные причины и дефициты. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Nicoleta Ionescu

Особенно сильно желание съесть что-нибудь солёное может проявляться в жаркую погоду, после интенсивной тренировки или обильного потоотделения. И это вполне объяснимо: вместе с потом организм теряет воду и электролиты. Натрий необходим для поддержания баланса жидкости, работы нервной системы и сокращения мышц. Поэтому после значительных потерь жидкости потребность организма в восстановлении водно-электролитного баланса действительно может измениться.

Солёное — это натрий и хлор, ключевые электролиты. Особенно сильно хочется соли в жару или после потоотделения, когда электролиты вымываются. Елена Соломатина Врач-диетолог

При этом бесконтрольно налегать на солёные продукты не стоит. По рекомендациям врачей, взрослым следует употреблять менее 2000 миллиграммов натрия в сутки, что соответствует примерно пяти граммам соли. Избыток натрия связан с повышением артериального давления и увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чипсы, бургеры, майонез — Почему иногда так хочется жирного?

Врач рассказала, как пищевые пристрастия могут быть связаны с состоянием организма: почему организм требует жирную пищу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Пицца, жареная картошка, жирное мясо, сыр или сливочные десерты могут казаться особенно привлекательными не только потому, что они вкусные. Жирная пища обладает высокой энергетической плотностью и активно воздействует на систему вознаграждения мозга. По словам Елены Соломатиной, постоянная тяга к жирной пище также может возникать на фоне несбалансированного питания и недостаточного поступления незаменимых жирных кислот и некоторых жирорастворимых витаминов.

Если тянет на жирное, это может быть связано с нехваткой жирорастворимых витаминов A, D, E и K, лецитина и незаменимых жирных кислот омега-3. Елена Соломатина Врач – диетолог

Омега-3 действительно относятся к важным полиненасыщенным жирным кислотам, причём альфа-линоленовая кислота является незаменимой: человеческий организм не способен синтезировать её самостоятельно в необходимых количествах, поэтому она должна поступать с пищей. Однако желание съесть бургер или картошку фри само по себе ещё не говорит о дефиците омега-3 или витамина D. Причиной может быть обычный голод, слишком строгая диета, привычка, стресс или любовь к определённым вкусам.

По словам Елены Соломатиной, навязчивое желание определённых продуктов стоит воспринимать как повод присмотреться к своему рациону и образу жизни. «Тяга — это не просто прихоть, а сигнал, на который стоит обратить внимание. Но вместо того, чтобы постоянно кормить организм быстрыми углеводами или солью, важно разобраться в рационе и возможной причине такого желания», — резюмирует врач-диетолог. Кстати, а ещё читайте о том, как питаться в соответствии с циклом и почему это очень важно для женского организма!