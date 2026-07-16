Пока казнь не разлучит их: Эти 6 убийц, маньяков и насильников сыграли свадьбы в тюрьме

Истории женщин, влюбляющихся в убийц и других опасных преступников, давно интересуют психологов. Это явление нередко связывают с гибристофилией — влечением к людям, совершившим тяжкие или резонансные преступления. Одним влюблённым в них женщинам кажется, что весь мир неправильно понял осуждённого, другие надеются его изменить, третьих привлекают известность и ощущение запретной близости. И пока одни дамы ограничиваются письмами, находятся и те, кто готов отправиться в колонию ради свадьбы. Life.ru собрал истории шести преступников, чья личная жизнь пошла в гору за решёткой.

Ильназ Галявиев: свадьба стрелка в «Чёрном дельфине»

В июле 2026 года Ильназ Галявиев женился на 18-летней девушке во время пожизненного заключения в «Чёрном дельфине». Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Вчера, 15 июля 2026 года, стало известно, что Галявиев зарегистрировал брак в колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке. Его избранницей стала 18-летняя жительница Татарстана по имени Диана. По информации СМИ, девушка впервые увидела осуждённого на судебном заседании, после чего начала интересоваться его судьбой и приехала к Ильназу в колонию. Церемония прошла без привычных свадебных атрибутов: сотрудник загса прибыл непосредственно в исправительное учреждение. Из-за особого режима супруги смогут встречаться крайне редко.

Напомним, что 13 апреля 2023 года Ильназ Галявиев был приговорён к пожизненному заключению за нападение на казанскую гимназию № 175. Утром 11 мая 2021 года он устроил в учебном заведении стрельбу и взрыв. Погибли девять человек, ещё более 20 получили ранения. Галявиев отбывает пожизненный срок, поэтому надежды на обычную семейную жизнь у пары нет.

Сергей Ткач: душегуб и женщина, которая моложе на 38 лет

Как серийный убийца Сергей Ткач зарегистрировал брак с поклонницей прямо в колонии? Фото © Wikipedia / Артем Сервадзе

В 2014 году Ткача разыскала россиянка Елена Булкина из Рыбинска. Впервые она увидела преступника по телевизору, когда была ещё подростком, но связаться с ним решила только спустя несколько лет. Около полугода они переписывались, а затем Елена приехала на свидание в колонию. 9 декабря 2015 года Сергей Ткач и 24-летняя Елена официально зарегистрировали брак. Невеста моложе осуждённого на 38 лет. Позднее у супругов родилась дочь.

Напомним, что серийный убийца Сергей Ткач, известный как Пологовский маньяк, был осуждён на Украине за десятки убийств и нападений на женщин и девочек. Следствие доказало более 30 эпизодов, хотя сам преступник заявлял, что число его жертв могло быть значительно больше. Ткач умер в заключении в 2018 году, так и не увидев на свободе дочь.

Тед Банди: превратил допрос свидетельницы в свадебную церемонию

Любовь за решёткой: как Тед Банди сделал предложение Кэрол Энн Бун во время её допроса в зале суда? Фото © Wikipedia / State Archives of Florida, Florida Memory

Один из самых известных американских серийных убийц Тед Банди женился, когда уже находился под стражей и был осуждён за убийства. Его избранницей стала Кэрол Энн Бун, с которой он познакомился ещё в 1974 году. После ареста Банди женщина поддерживала его, писала письма, навещала в тюрьме и заявляла, что считает невиновным.

Необычная свадьба состоялась 9 февраля 1980 года прямо в зале суда во Флориде. Банди самостоятельно участвовал в своей защите и вызвал Бун в качестве свидетельницы. Во время допроса Тедд предложил Кэрол выйти за него замуж, а после согласия объявил их супругами. Поскольку клятвы были произнесены перед судьёй и нотариусом, брак признали законным. В 1982 году у супругов родилась дочь Роуз. Однако в 1986-м Бун развелась с Банди и прекратила всё общение. По одной из версий, причиной стали признания преступника в многочисленных убийствах. В январе 1989 года Тед Банди был казнён на электрическом стуле

Александр Бычков: пожиратель сердец женился на американке

6 свадеб за решёткой: осуждённый пожизненно Александр Бычков женился в колонии и стал отцом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Александр Бычков, которого прозвали Белинским маньяком и Пожирателем сердец, получил пожизненный срок за девять доказанных убийств. Преступления он совершал в Пензенской области с 2009 по 2011 год. Жертвами Бычкова становились преимущественно мужчины, многие из которых злоупотребляли алкоголем или не имели постоянного места жительства. Уже после вынесения приговора Александр Бычков начал переписываться с жительницей США Кристиной Варр. Американка узнала о нём из российских новостей и документальных передач, стала изучать русский язык и, как утверждал сам заключённый, знала обо всех предъявленных ему обвинениях. После нескольких лет переписки женщина приехала в колонию «Вологодский пятак».

Во время одной из встреч Бычков и Варр официально зарегистрировали отношения, а позднее у них родился сын. По слухам, супруга хотела добиться для мужа американского гражданства и его последующей экстрадиции в США. Однако смена гражданства сама по себе не отменяет российский приговор и не даёт осуждённому права на освобождение.

Алексей Шерстобитов: гангстерская свадьба в колонии

Алексей Шерстобитов зарегистрировал брак во время отбывания 23-летнего срока. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Шерстобитов

Алексей Шерстобитов, более известный как Лёша-Солдат, был штатным киллером орехово-медведковской преступной группировки. Его признали виновным в убийствах и покушениях и приговорили к 23 годам лишения свободы. В июне 2016 года Шерстобитов женился прямо в исправительной колонии в Липецкой области. Его избранницей стала 31-летняя Марина из Санкт-Петербурга, работавшая врачом. Для свадебной фотосессии молодожёны выбрали необычные образы: они надели костюмы в стиле американских гангстеров времён сухого закона.

Сотрудник загса приехал в колонию, а регистрация состоялась в комнате заместителя начальника учреждения по воспитательной работе. После церемонии супругам предоставили длительное свидание. Семья просуществовала несколько лет, однако позднее Шерстобитов и Марина развелись.

Ричард Рамирес: поклонница написала ему 75 писем и стала женой

Жёны серийных убийц и опасных преступников: поклонница Ричарда Рамиреса стала женой серийного убийцы, приговорённого к смертной казни. Фото © Wikipedia / Lacy Atkins

Американский серийный убийца Ричард Рамирес, получивший прозвище Ночной Сталкер, был признан виновным в 13 убийствах, нападениях и изнасилованиях. В 1989 году его приговорили к смертной казни, исполнения которой он ожидал в тюрьме Сан-Квентин. Одной из многочисленных поклонниц преступника стала редактор журнала, по другим данным — просто журналистка, Дорин Лиой. Она начала писать Рамиресу в 1985 году и за несколько лет отправила маньяку около 75 писем. В 1988-м заключённый сделал ей предложение, однако свадьба состоялась только 3 октября 1996 года, непосредственно в тюрьме Сан-Квентин.

Лиой публично защищала мужа и утверждала, что верит в его невиновность. Позднее женщина отдалилась от Рамиреса, это произошло после появления ДНК-доказательств его причастности к убийству девятилетней девочки. Серийный убийца умер в заключении в 2013 году, так и не дождавшись исполнения смертного приговора.

Истории таких союзов кажутся дикими и, возможно, такими и являются. Но для самих поклонниц решётка становится не препятствием, а частью притягательного образа. При этом письма, свадьбы и рождение детей не меняют главного. Их избранники остаются осуждёнными за тяжелейшие преступления, а большинство подобных семей существуют почти исключительно в переписке и во время редких свиданий. Как вам эти истории? Давайте обсуждать в комментариях! Кстати, если вы любите удивительные и безумные истории, тогда советуем прочитать о 6 беременностях, которые не должны были произойти.