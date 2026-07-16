«Две души мне дороже жизни»: Таркан растопил сердца нежным фото с дочкой и женой

Турецкий певец Таркан поделился с поклонниками редким семейным кадром. Артист показал фотографию с супругой Пынар Дилек и дочерью Лией, сопроводив публикацию тёплым признанием. Фото он опубликовал в своих соцсетях.

«Две души, которые мне дороже самой жизни. Я так счастлив, что ты, моя любимая доченька, вошла в нашу жизнь, словно солнце. Мы тебя так сильно любим», — написал артист.

С Пынар Дилек певец состоит в браке с 2016 года. Спустя два года у пары родилась дочь Лия. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном рождении у супругов второго ребёнка — сына, однако сам Таркан эту информацию официально не подтверждал.

Ранее Григорий Лепс поделился поздравлением с днём рождения от певицы ELSEA, настоящее имя которой — Эльза Бокарева. Артист опубликовал в социальных сетях совместный снимок с исполнительницей. На фотографии Лепс обнимает Бокареву за талию и целует её в висок, а певица держит в руке микрофон и улыбается.