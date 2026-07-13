Агутин показал редкое фото с Варум, поклонники назвали её «эталоном женщины»

Певец Леонид Агутин опубликовал в соцсетях редкое совместное фото с супругой Анжеликой Варум, сделанное на музыкальном фестивале в Сочи. Звёздная пара, состоящая в браке с 2000 года, редко появляется на публике вместе, поэтому снимок вызвал настоящий фурор среди подписчиков.

57-летняя певица предстала перед публикой в ярком платье с цветочным принтом и глубоким декольте, а в руках держала изящный веер. Поклонники отметили, что артистка заметно похорошела и выглядит гораздо моложе своих лет.

«Все лавры сегодня Анжелике... она шикарна», «Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!», «Анжелика? Я сразу не узнала... она выглядит лет на 20», — написали восхищённые фолловеры.

Анжелика Варум прекратила вести свои соцсети весной 2022 года, тогда как Леонид Агутин продолжает активно делиться с публикой личными и рабочими кадрами. У пары есть общая дочь Елизавета-Мария, которой в феврале исполнилось 27 лет. Несмотря на долгие годы брака, музыканты сохраняют тёплые отношения и часто проводят время вместе.

Ранее сообщалось, что летние концерты Леонида Агутина могут принести почти 845 млн рублей от продажи билетов. В Екатеринбурге выручка составила 114,6 млн, московский концерт 18 июля собрал уже почти 667 млн, а сочинский 25 июля — около 63 млн, при этом общие сборы всех трёх выступлений при полном аншлаге могут превысить 896,5 млн рублей.