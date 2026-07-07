Леонид Агутин может заработать почти миллиард рублей за три концерта летом

Летние концерты певца Леонида Агутина могут принести почти 845 млн рублей от продажи билетов, подсчитал корреспондент URA.ru. Речь идёт о трёх крупных выступлениях: одно уже прошло 4 июля в Екатеринбурге, ещё два запланированы на июль в Москве и Сочи.

В Екатеринбурге продажи составили 114,6 млн рублей при возможной выручке около 122,4 млн в случае полного аншлага. Самым кассовым должен стать московский концерт 18 июля: на него уже продано билетов почти на 667 млн рублей, а максимум сборов может приблизиться к 696 млн.

На заключительное выступление в Сочи 25 июля реализовано билетов примерно на 63 млн рублей из потенциальных 78 млн. Если оставшиеся два концерта пройдут с полным sold out, их общая выручка превысит 774 млн рублей, а совокупные сборы всех трёх летних выступлений звезды могут достигнуть почти 896,5 млн.

Отдельно выделяются VIP-ложи: в Москве место для компании из 23 человек предлагают более чем за 1 млн рублей, в Сочи ложа на 15 человек стоит 460 тысяч, а в Екатеринбурге такие места почти полностью раскупили по 300 тысяч рублей.

Кстати, Леонид Агутин владеет недвижимостью в США на почти десять миллионов долларов. Самый дорогой объект — квартира в элитном комплексе с видом на Атлантический океан (300 кв. м), купленная в 2010-х за миллион долларов. Сейчас она стоит не менее 2,3 миллиона.