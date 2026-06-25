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25 июня, 13:05

26 российских артистов попали в чёрный список властей Молдавии, среди них — один иноагент

Агутин, Шнуров и Ирина Круг попали в список нежелательных лиц в Молдавии

Сергей Шнуров, Ирина Круг и Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Евгений Мессман, Сергей Виноградов

Сергей Шнуров, Ирина Круг и Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Евгений Мессман, Сергей Виноградов

Министерство культуры Молдавии опубликовало на своём сайте список российских артистов, которых не рекомендовано приглашать в республику. В перечень включены Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник, Игорь Вдовин, Клавдия Высокова, Алексей Долматов, Андрей Косолапов, Егор Крид, Ирина Круг, Виктория Складчикова, Дмитрий Маликов, Матвей Мельников, Моргенштерн*, Люся Чеботина, Василий Вакуленко, Игорь Николаев, Нурлан Сабуров, Александр Серов, Акмаль Ходжаниязов, Андрей Ширман, Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Юрий Каспарян, группа «Тату» и Георгий Гергерт.

«В случае принятия решения о приглашении артистов, включённых в данный список, они берут на себя ответственность за возможные последствия, связанные с проведением мероприятия, в том числе за возможный отказ приглашённым артистам во въезде на территорию Республики Молдова», — уточнило министерство.

В ведомстве пояснили, что список составлен на основании обращений организаторов мероприятий, поступивших в 2026 году, и будет обновляться.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Александра Мышляева
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