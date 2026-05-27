«Да будет свет!»: Фанаты строят жуткие теории из-за загадочного поздравления Варум от Агутина

Певица Анжелика Варум отметила 26 мая своё 57-летие. В последнее время артистка практически не появляется на публике, не активна в соцсетях и ведёт затворнический образ жизни. Поклонники связывают это с возможным переездом семьи в США, где давно обосновалась дочь певицы. Накануне муж нежно поздравил супругу с именинами, разместив пост со стихами.

«В моей душе восторг и счастье, и удивительный покой. Ведь День Рождения — грустный праздник, когда он твой. Когда тебя все поздравляют, что дотянул, что стал взрослей. Я знаю, но тебе желаю, как можно больше этих дней. Побольше их, насколько можно, для нас для всех и для меня. И осторожно, и тревожно Любовь и свет в себе храня», — говорится в тексте.

В конце стихотворения он разметил загадочное сообщение: «С Днём Рождения, моя любовь! Да будет свет!» Фанаты гадают, про какой «свет» сказал музыкант. Возможно, Варум страдает от тяжёлой болезни или в её жизни началась чёрная полоса? Подписчики задались массой вопросов о жизни своей любимицы. Сама Варум хранит молчание и не даёт никаких пояснений.

Ранее Life.ru писал, что Леонид Агутин владеет в США тремя квартирами и двумя домами, общая стоимость которых оценивается в 9–10 миллионов долларов. Самый дорогой объект — квартира в элитном комплексе с видом на Атлантический океан (300 кв. м), купленная в 2010-х за миллион долларов. Сейчас она стоит не менее 2,3 миллиона. Ещё одна квартира в Санни-Айлс-Бич (170 кв. м) сдаётся за семь тысяч долларов в месяц. Также в собственности — апартаменты в Trump Towers за 1,5 миллиона долларов и другая недвижимость.