«Это фото очень странное»: Дочь Варум опубликовала нелепый снимок матери и получила хейт

Российская певица Анжелика Варум совершила поездку в Соединённые Штаты, где живёт её единственный ребёнок — дочь Елизавета-Мария. Девушка подтвердила приезд знаменитой матери, поделившись в соцсетях снимком, который вызвал шок у публики.

На снимке знаменитость застыла в необычной позе: она опустилась на корточки, упёрлась ладонями в подбородок, надула губы и лукаво свела глаза к переносице.

В сети обрушились с критикой на Елизавету-Марию из-за опубликованного кадра. По мнению блогеров, выкладывать подобное фото не следовало: Варум — звёздная персона, и о своём имидже забывать нельзя. Некоторые пользователи признались, что раньше никогда не застали певицу в таком необычном и нелепом виде. Кроме того, в соцмедиа высказывают мнение, что сама Анжелика вряд ли пришла в восторг от того, что дочь показала этот курьёзный снимок всем подряд.

