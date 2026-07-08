Квартира Варум в Майами за $359 тысяч влетела ей в копеечку: певицу лишили льгот

Российская певица Анжелика Варум больше не сможет пользоваться прежней налоговой льготой на элитные апартаменты во Флориде. Из-за статуса недвижимости певице придётся платить больше — примерно на $500 в год.

Речь идёт о квартире в жилом комплексе Aventi at Aventura в престижном пригороде Майами — Авентуре. Площадь апартаментов составляет 122 квадратных метра. В комплексе есть охрана, бассейн, спортзал и консьерж-сервис, а сам район считается одним из самых дорогих в округе, пишет Mash.

Фото © Mash

Ранее стоимость недвижимости для расчёта налога снижалась благодаря льготе Assessment Reduction. Однако с 2026 года её размер для квартиры Варум существенно сократился. Если раньше налог начислялся примерно на сумму $292 тысяч при оценочной стоимости квартиры около $359 тысяч, то теперь льготная часть уменьшилась, а налоговая база выросла примерно до $342 тысяч. В результате ежегодный платёж увеличится минимум на $500.

Фото © Mash

Фото © Mash

Причина связана со статусом жилья: апартаменты оформлены как non-homestead, то есть не считаются основным местом проживания владельца. В таком случае недвижимость не получает максимальные налоговые послабления, которые доступны для постоянного жилья во Флориде.

Ранее Life.ru узнал, что Леонид Агутин владеет в США тремя квартирами и двумя домами, общая стоимость которых оценивается в 9–10 миллионов долларов. Самый дорогой объект — квартира в элитном комплексе с видом на Атлантический океан (300 кв. м), купленная в 2010-х за миллион долларов. Также у пары есть ещё одна квартира в Санни-Айлс-Бич (170 кв. м), апартаменты в Trump Towers и другая недвижимость.