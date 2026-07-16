Лепс показал «сердечное» поздравление от молоденькой певицы в день 64-летия

Григорий Лепс в день своего 64-летия поделился поздравлением от певицы ELSEA, настоящее имя которой — Эльза Бокарева. Артист опубликовал в соцсетях совместный снимок с исполнительницей.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gvleps

На кадре Лепс обнимает девушку за талию и целует её в висок. Бокарева держит в руке микрофон и улыбается. «С днём рождения!» — написала она, добавив к поздравлению красное сердце.

Бокарева и Лепс давно знакомы по работе. В 2023 году исполнители записали дуэт «Весна», который вошёл в альбом Лепса «Завтра».

Но публикация привлекла внимание на фоне недавнего признания певца о личной жизни. В одном из интервью Лепс заявил, что его сердце снова занято, однако имя избранницы раскрывать не стал.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elseabokareva

Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года в Сочи. Среди его самых известных песен — «Рюмка водки на столе», «Я поднимаю руки» и «Самый лучший день».

Ранее Григорий Лепс признал свой развод с Анной Шаплыковой главной ошибкой и сожалел о действиях, приведших к краху семьи, хотя не видит возможности восстановить отношения. Он поддерживает тёплое общение с бывшей женой и выражает благодарность за её мудрость, которая позволила сохранить дружбу.