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14 июля, 18:22

Киба забыта? Лепс признался, что нашёл новую возлюбленную

63-летний Григорий Лепс впервые за долгое время рассказал о новой женщине

Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Народный артист России Григорий Лепс в интервью певцу Эмину Агаларову впервые за долгое время рассказал о своей личной жизни. Исполнитель признался, что у него есть женщина.

«Она скоро поедет на недельку на шоппинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу», — поделился артист.

Лепс также отметил, что для любого мужчины важно иметь надёжный тыл, и выразил желание создать ещё одну семью. Подробности о личности избранницы и дальнейших планах певец не раскрыл.

Григорий Лепс рассказал о долгах на 18 миллионов долларов
Григорий Лепс рассказал о долгах на 18 миллионов долларов

Ранее Григорий Лепс признал свой развод с Анной Шаплыковой главной ошибкой и сожалел о действиях, приведших к краху семьи, хотя не видит возможности восстановить отношения. Он поддерживает тёплое общение с бывшей женой и выражает благодарность за её мудрость, которая позволила сохранить дружбу. Певец продолжает ценить их связь, несмотря на невозможность воссоединения.

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Анастасия Никонорова
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