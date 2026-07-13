Григорий Лепс рассказал о долгах на 18 миллионов долларов

Григорий Лепс заявил, что его финансовый баланс сейчас составляет около минус 18 миллионов долларов. О этих обязательствах народный артист России рассказал в интервью певцу и бизнесмену Эмину Агаларову на YouTube.

Исполнитель в шутку попросил собеседника одолжить ему денег, заметив, что друг наверняка не откажет. При этом назвать сумму, которая обеспечила бы ему комфортную жизнь, музыкант не захотел: по его мнению, после такого ответа его могли бы счесть сумасшедшим.

«Есть сумма, но она абстрактная. Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чём», — пояснил Лепс.

Вместе с тем он добавил, что с возрастом стремление к богатству постепенно ослабевает. Артист уверен, что даже в старости сможет заработать себе на самые простые продукты — кефир, творог и колбасу. По его словам, для нормальной жизни человеку в конечном счёте нужно не так много.

Ранее Григорий Лепс назвал развод с Анной Шаплыковой главной ошибкой своей жизни и признался, что жалеет о поведении, разрушившем семью. Возобновление отношений он считает невозможным, однако продолжает тепло общаться с бывшей супругой и благодарит её за мудрость, позволившую сохранить дружеский контакт.