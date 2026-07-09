Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 10:16

Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Григорий Лепс сообщил в своём телеграм-канале об отмене двух концертов на Черноморском побережье Краснодарского края. Выступления артиста в Сочи и Геленджике не состоятся в запланированные даты.

Концерт, который должен был пройти 9 июля в зале «Фестивальный» в Сочи, а также шоу 11 июля на площадке «Геленджик-Арена» отменены из-за сложностей с организацией. По словам артиста, причина связана с «беспрецедентными логистическими проблемами».

Покупателям билетов пообещали вернуть деньги автоматически на банковские карты, с которых проводилась оплата. При возникновении вопросов зрителям рекомендовали обращаться к билетному оператору или в кассу.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеюсь на понимание. Очень жаль, что мы не увидимся в эти даты», — написал Григорий Лепс.

Концерт Ани Лорак во Владивостоке отменён из-за риска роста «социальной напряжённости»
Концерт Ани Лорак во Владивостоке отменён из-за риска роста «социальной напряжённости»

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar