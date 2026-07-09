Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике

Певец Григорий Лепс сообщил в своём телеграм-канале об отмене двух концертов на Черноморском побережье Краснодарского края. Выступления артиста в Сочи и Геленджике не состоятся в запланированные даты.

Концерт, который должен был пройти 9 июля в зале «Фестивальный» в Сочи, а также шоу 11 июля на площадке «Геленджик-Арена» отменены из-за сложностей с организацией. По словам артиста, причина связана с «беспрецедентными логистическими проблемами».

Покупателям билетов пообещали вернуть деньги автоматически на банковские карты, с которых проводилась оплата. При возникновении вопросов зрителям рекомендовали обращаться к билетному оператору или в кассу.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеюсь на понимание. Очень жаль, что мы не увидимся в эти даты», — написал Григорий Лепс.