Концерт Ани Лорак во Владивостоке отменён из-за риска роста «социальной напряжённости»

Дальневосточный тур певицы Ани Лорак сорван. Выступления не состоятся во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске, сообщила промоутерская компания «Стерео Город».

Организаторы заявили, что не смогли согласовать мероприятия с местными администрациями. В столице Приморья глава города Константин Шестаков выпустил прямое распоряжение об отмене шоу. Причиной названы «факты биографии артиста», пишет primamedia.

Промоутеры обнародовали официальную переписку. В письме на имя директора КСК «Фетисов Арена» указано, что запрет инициирован председателем правительства края Верой Щербиной. Та, в свою очередь, опиралась на документ из аппарата полпреда президента в ДФО, где упомянута «неоднозначная позиция певицы в российско-украинском конфликте» и риск роста социальной напряжённости.

В тексте распоряжения также отмечено, что в 2025 году анонс аналогичного концерта спровоцировал волну негатива в СМИ и призывы к отмене.

Представители «Стерео Город» с такой трактовкой не согласны. Они подчеркнули, что выполнили все обязательства по организации тура, однако согласование так и не было выдано. По их словам, претензии к биографии исполнительницы «не имеют отношения к действительности».

В Южно-Сахалинске ситуация развивалась иначе. Учреждение «СШ «Кристалл» расторгло договор аренды в одностороннем порядке, объяснив это проведением в те же даты первенства по фигурному катанию. Концерт должен был пройти 7 июня, но площадка сослалась на устав и обязательный календарный план спортивных событий региона.

«Я с нетерпением ждала встречи с вами, но, к сожалению, по независящим от меня причинам концерты в этих городах не состоятся», — написала сама Лорак в соцсетях.

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) — украинская и российская эстрадная певица, родившаяся 27 сентября 1978 года в городе Кицмань (Украина). Известность ей принесла победа в программе «Утренняя звезда» в 1995 году, а пиком карьеры стало второе место на конкурсе «Евровидение-2008» с песней Shady Lady. За яркий вокал диапазоном в 4,5 октавы и сценическую харизму она получила звание «Народной артистки Украины» (позже лишена). В 2025 году певица получила российское гражданство и вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку, продолжая активную концертную деятельность в России.