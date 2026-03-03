Певица Ани Лорак с новым шоу бросила вызов мировым звёздам

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) готова посоревноваться с мировыми звёздами эстрады. На генеральной репетиции своего нового шоу артистка призналась, что подготовила программу, не уступающую западным проектам. По словам звезды, шоу создавали с прицелом на международные стандарты.

Ани Лорак бросила вызов мировым звёздам. Видео © Пятый канал

«Мы как творческие люди хотим создавать такой продукт, чтобы зрители получали удовольствие, потому что они достойны самого лучшего. Для этого не нужно ездить за границу, мы можем здесь дать шоу такого уровня, которое сможет конкурировать на мировом уровне», — цитирует певицу Пятый канал.

Напомним, в минувшем году украинка Ани Лорак стала гражданкой России. Паспорт РФ был вручён ей 9 июня, при этом певица сохранила настоящее имя — Каролина.