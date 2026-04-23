Лёша Свик не смог продать билеты и отменил два концерта в родном Екатеринбурге

Уральские гастроли певца Лёши Свика обернулись полным провалом. Артист не смог собрать ни платный зал, ни бесплатную уличную площадку — оба концерта в миллионнике накрылись медным тазом.

Изначально музыкант замахнулся на Live Холл (вместимость — 5 тысяч зрителей). Однако реализовать удалось лишь тысячу билетов. Организаторы, видимо, решили не рисковать и просто отменили мероприятие.

Свик обиделся на недопонимание публики. Он записал в соцсетях несколько историй о том, как его не ценят. В сердцах объявил, что, несмотря на отмену официального концерта, всё равно споёт в родном городе — бесплатно, прямо на Плотинке.

Слова не разошлись с делом: артист прилетел в Екатеринбург. Однако за пару часов до обещанной стихийной сходки выложил новое печальное видео. С тяжёлым вздохом он сообщил, что администрация города не разрешила импровизированный опен-эйр.

В итоге Свик остался без двух концертов за один приезд.

«Подумаю, что с этим делать», — туманно пообещал певец.

Однако после все же анонсировал концерт. Правда в ноябре.

