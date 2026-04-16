16 апреля, 17:03

Полина Гагарина, Клава Кока и другие звёзды попробуют себя в русском роке

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Абзац / Анастасия Романова

Телеканал «Рен-ТВ» готовит новое музыкальное шоу «Соль. Легенда», в котором поп-артисты попробуют себя в жанре русского рока. В проекте примут участие Полина Гагарина, Люся Чеботина, Клава Кока, Денис Клявер, Лёша Свик, Amirchik и другие звёзды эстрады.

Клава Кока, Люся Чеботина и Лёша Свик попробуют себя в русском роке. Видео © «Рен-ТВ»

Им предстоит доказать, что они способны выдать настоящий драйв. В кресле жюри окажется легенда «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, а компанию ему составит продюсер Виктор Дробыш. Вместе со знаменитостями на сцену выйдут молодые альтернативные группы, отобранные со всей страны.

67-летняя Мадонна в белье анонсировала первый за семь лет альбом

Ранее сообщалось, что Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев воссоединили группу «БиС» спустя почти два десятилетия после распада. Соколовский показал Бикбаеву новую песню, и тот сразу загорелся идеей. Поклонники дуэта повзрослели вместе с ними: некоторые пришли на концерт уже со своими детьми. Нынешняя аудитория — это люди, которым есть что вспомнить и на кого посмотреть в будущем. Новые композиции, как поясняют артисты, отражают их взрослое «я».

Юлия Сафиулина
