Григорий Лепс назвал развод с Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни

Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову признался, что самой большой ошибкой в его жизни стал развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой. Певец считает, что ему стоило приложить все усилия, чтобы сохранить семью, и теперь сожалеет о своём «безобразном поведении», которое привело к расставанию.

При этом Лепс подчеркнул, что восстановить романтические отношения с бывшей супругой уже невозможно, и воспринимает случившееся как испытание, посланное свыше. По его словам, силы для преодоления трудностей он черпает в вере, храме и разговорах с духовником.

«Это невозможно. А вернуть время вспять тоже невозможно. Поэтому что случилось, то случилось. Так было угодно господу, поскольку я человек верующий. На всё человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником», — поделился артист.

Несмотря на разрыв, артист поддерживает дружеские отношения с Анной Шаплыковой, называя её мудрой женщиной и отмечая, что именно благодаря ей удалось сохранить тёплый контакт. Пара рассталась несколько лет назад, но певец до сих пор с теплотой отзывается о бывшей супруге.

Ранее бывшая невеста Лепса Аврора Киба в своём реалити-шоу «Кибаленд» впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Григорием Лепсом. Она объяснила разлад несовпадением жизненных ритмов и принципов. Девушка убедилась, что даже при взаимных чувствах отношения не складываются, если у партнёров разные взгляды на семью и образ жизни.