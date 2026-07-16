«Жизнь разделилась на до и после»: Звезда сериала «Мамочки» родила дочь

Актриса Александра Булычёва впервые стала мамой. Звезда российских сериалов сообщила о рождении дочери и показала первые кадры из роддома.







Радостной новостью артистка поделилась в соцсетях. Девочка появилась на свет 10 июля, её вес составил 3260 граммов. Судя по опубликованным снимкам, малышку назвали Кирой. Александра не стала раскрывать личность отца ребёнка и предпочитает не рассказывать о личной жизни.

«Моя жизнь разделилась на «до» и «после» — именно с этой реплики когда-то начинался наш сериал «Мамочки», а теперь эта фраза перешла в мою реальную жизнь! 10 июля я стала мамой самой лучшей девочки на свете», — написала актриса из сериала «Мамочки».

Булычёва также рассказала, что тщательно выбирала врача, поскольку хотела максимально ответственно подойти к рождению ребёнка.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Молодёжка» Анна Михайловская во второй раз стала мамой. Актриса выложила фотографию с новорождённым малышом, но не стала раскрывать подробности личной жизни и имя отца.