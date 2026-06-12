«Я стала многодетной!» Экс-солистка группы «Сливки» родила третью дочку

Бывшая вокалистка группы «Сливки» Карина Кокс в третий раз стала матерью. О появлении в семье ещё одного ребёнка артистка рассказала в соцсети. Сейчас певице 44 года, свою беременность она старалась держать в секрете. Карина не раскрыла имя и пол малыша.

Карина с детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karinakoks_official

Карина с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karinakoks_official

«Я стала многодетной матерью. Заранее спасибо за поздравления!» — написала исполнительница.

Как узнали журналисты 360.ru, артистка выбрала для родов Красногорский роддом. На свет появилась очаровательная девочка. Карина замужем за музыкантом Эдуардом Магаевым. Пара вместе с 2012 года. В семье уже растут две дочки Камилла и Алана. Сейчас певица редко появляется на сцене, она полностью посвятила себя семье.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. О рождении дочери она рассказала в соцсетях. Девочку назвали Вивиана. По словам Левитт, ребёнок родился здоровым, а старший сын семьи уже привыкает к появлению младшей сестры.