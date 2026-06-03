ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:13

«Домой! С новым человеком»: Звезда «Молодёжки» Михайловская во второй раз стала мамой

Актриса сериала «Молодёжка» Анна Михайловская родила второго ребёнка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_mihailovskaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_mihailovskaya

В жизни актрисы Анны Михайловской, прославившейся благодаря роли в популярном сериале «Молодёжка», произошло радостное событие — она родила второго ребёнка. Эту новость артистка преподнесла своим подписчикам, опубликовав пост в личном блоге.

«Домой! С новым человеком», — подписала снимок Михайловская.

На снимке Михайловская позирует в бежевой вязаной кофте с пуговицами, аккуратно положив ладонь на автолюльку с младенцем. Сама она, сияя от счастья, глядит в камеру с широкой улыбкой. При этом, кто именно является отцом новорождённого, звезда не раскрыла до сих пор.

Анна уже воспитывает сына Мирослава, которому сейчас девять лет. Мальчик родился в браке актрисы с актёром Тимофеем Каратаевым: свадьба пары состоялась в 2013-м, а через два года на свет появился их первенец. Однако после того, как ребёнку исполнилось около двух лет, отношения супругов дали трещину, и союз распался. Юридически брак был расторгнут лишь спустя год после расставания.

40-летняя Катерина Шпица во второй раз стала мамой
40-летняя Катерина Шпица во второй раз стала мамой

Напомним, о беременности звезды сериала «Молодёжка» Анны Михайловской стало известно в апреле из её блога в сети. Знаменитость тогда поделилась снимками с профессиональной съёмки: на них она позировала в чёрном облегающем платье, которое демонстрировало заметно округлившийся живот.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar