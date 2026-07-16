Агутин поднял аренду квартиры в Майами до $7 тысяч из-за налогов

Певец Леонид Агутин повысил стоимость аренды своих апартаментов в Майами до 7 тысяч долларов в месяц. Причина — рост налога на недвижимость после отмены льгот, сообщает Mash.

Квартира Агутина. Фото © Telegram / Mash

По данным журналистов, артист намерен переложить возросшее налоговое бремя на плечи своих арендаторов. Причиной послужило решение властей Флориды отменить действовавшие ранее Агутина и его жены Анжелики Варум льготы. В результате ежегодный фискальный сбор для звёздной семьи увеличился с 10 до 12 тысяч долларов, и эту разницу музыкант планирует закрыть за счет повышения платы за жильё.

Квартира Леонида Агутина в Майами. Фото © Telegram / Mash

Известно, что продажа просторной «трёшки» Агутина на берегу океана площадью 167 м² за 1,4 миллиона долларов забуксовала: покупатель на лот так и не нашёлся. Тогда владелец решил сдавать недвижимость. Изначально арендная планка была установлена на уровне 6 тысяч долларов, однако месячная ставка подскочила до 7 тысяч. В жилом комплексе предусмотрены все блага: доступ к пляжу, спа-салон, охрана, тренажерный зал и подземная парковка. Но судя по частым сменам объявлений, постоянства у жильцов нет — в среднем они задерживаются здесь не дольше квартала.

Певец Агутин не смог продать квартиру и сдаёт её квартирантам. Фото © Telegram / Mash

Комментировать ситуацию певец отказался. Его жена тоже сдаёт квартиру в Майами, но за меньшие деньги: двухкомнатные апартаменты на 122 квадратных метра в Авентуре обходятся жильцам в 2900 долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум лишилась прежней налоговой льготы на элитную квартиру во Флориде. Речь идёт о жилье в комплексе Aventi at Aventura в престижном пригороде Майами. Из-за смены статуса недвижимости певице придётся платить примерно на 500 долларов в год больше.