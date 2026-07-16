Красавица с чудовищем или Королева мрачного Олимпа: Почему юная барышня вышла замуж за убийцу Галявиева – разбор психиатра

Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное наказание за нападение на гимназию в Казани, женился. Избраннице 25-летнего осуждённого всего 18 лет, она начинающая журналистка. Почему юные девушки выбирают убийц и маньяков, и даже готовы выйти за них замуж, Life.ru рассказал врач-психиатр Александр Шуров.

Шуров объяснил, что в психологии даже существует специальный термин — гибристофилия. Это сексуальное расстройство, при котором человек чувствует влечение к людям, совершившим тяжелые преступления. Из-за этого феномена у маньяков и террористов появляются фан-клубы женщин. Некоторые из этих поклонниц доходят до того, что вступают с осужденными в брак. Например, известный американский серийный убийца и насильник Тед Банди также женился на своей девушке и даже завел с ней ребенка.

Почему это происходит? С психологической точки зрения, здесь работает несколько факторов. Во-первых, это безопасно: такой мужчина физически недоступен и уже не сможет причинить вред самой женщине. Во-вторых, это дает ощущение причастности к громкой истории и собственной «славе». Партнер воспринимается как брутальная, доминантная фигура, что действует возбуждающе, а сама женщина оказывается на вершине этого мрачного олимпа, получая исключительный статус. Александр Шуров Психиатр, нарколог

Хотя точные мотивы до конца не изучены, в научной среде принято выделять две основные группы таких женщин. Одних привлекает образ жестокой фигуры как символа высочайшей власти, силы и известности. Другие — это люди с психологическими травмами, которые бессознательно тянутся к деструктивным партнерам. Таким образом, история с браком по переписке с Галявиевым абсолютно не уникальна и имеет под собой давно описанные психологические механизмы, заключает психиатр.

Явление можно разложить на простые составляющие: травма детства, Стокгольмский синдром, вечный сюжет «Красавицы и чудовища» — мол, я его исправлю. Александр Шуров Психиатр, нарколог

Что же касается девушки, вышедшей замуж за Галявиева, у психиатра 2 варианта. Первый: она просто хайпует, хочет монетизировать историю и занять первое место в фан-клубе. Второй: она классический травматик, которому нужен брутальный мужчина, но при этом абсолютно безопасный — ведь до неё он уже физически не доберётся.