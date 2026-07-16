«Ты нам больше не дочь!» Родители юной жены Галявиева хотят отправить её в психушку

Отец 18-летней Дианы, вступившей в брак с пожизненно осуждённым Ильназом Галявиевым, убит горем. О планах родственников обратиться к врачам сообщает SHOT.

Мужчина воспитывал дочь самостоятельно и не понимает, чем заслужил такое. Близкие убеждены: девушка устроила этот «перформанс» назло, так как с детства делала всё наперекор другим.

Подобное поведение в 14 лет уже привело к потере друзей. Однако школьница не остановилась и принялась намеренно совершать поступки, вызывающие общественное осуждение, утверждают родственники.

Союз с Галявиевым, застрелившим девять человек в казанской гимназии, родные характеризуют как вышедший из-под контроля юношеский максимализм. По их версии, целью было шокировать семью.

Сейчас морально истощённые близкие Дианы размышляют о помещении молодой особы в психиатрический стационар. Основанием они видят неадекватность её действий.

До тех пор пока девушка не расторгнет отношения с массовым убийцей, отбывающим срок в колонии «Чёрный дельфин», признавать дочерью её отказываются.

«Ты нам больше не дочь! У тебя шизофрения! Тебе надо лечиться!» — говорят они.

Напомним, накануне стало известно, что напавший на гимназию в Казани Галявиев женился на 18-летней журналистке. Знакомство произошло во время судебного заседания. Диана увидела подсудимого лично, а затем отправилась к нему на свидание, после чего пара решила оформить отношения.